شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل الروبوت الجديد الشبيه للإنسان لإيلون ماسك وما يمكنه القيام به والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "الرؤية"، سار نموذج أولي للروبوت على خشبة المسرح ولوح للمتفرجين، وتم عرض مقطع مصور للروبوت وهو يحمل صندوقاً ويروي نباتات وينقل قضباناً في مصنع الشركة المصنعة للسيارات.
وقال ماسك في الفعالية التي أقيمت في مكتب لتسلا في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية: إن "هدفنا هو صنع روبوت مفيد شبيه بالبشر بأسرع ما يمكن"، ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات ذلك.
وأضاف ماسك أن الروبوتات الشبيهة بالبشر حالياً «تفتقد إلى دماغ»، وأضاف أنها لا تمتلك الذكاء للتجول في العالم بمفردها، كما أنها باهظة الثمن ويتم صنعها بكميات منخفضة.
وقال إنه على النقيض من ذلك فإن أوبتيموس سيكون «روبوتاً بارعاً للغاية»، وسيتم تصنيعه بكميات كبيرة جداً، وربما ملايين الوحدات في النهاية، ومن المتوقع أن تتكلف أقل بكثير من سيارة أو بأقل من عشرين ألف دولار.
وأوضح ماسك أنه يمكن استخدام الروبوتات في المستقبل في المنازل وإعداد وجبات العشاء وقص العشب ورعاية كبار السن وحتى أن تصبح «رفيقاً» للبشر.