علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Pro وiPhone 13 Pro Max

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أخيرًا سلسلة iPhone 14 التى طال انتظارها فى 7 سبتمبر فى حدث Far Out، وتتكون سلسلة iPhone 14 الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلى نعرض  أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro Max:

 

 

iPhone 14 Pro

الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2556  × 1179) OLED

المعالج: A16 Bionic.

 

مساحات التخزين: بمساحات 128GB, 512GB, 256GB, 1TB.

 

دعم الشحن اللاسلكي: نعم.

 

دعم الشحن السريع: نعم.

 

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 48MP main camera, 12MP urtlawide camera, 12MP telephoto camera.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.

 

نظام التشغيل: iOS 16.

 

الوزن: 206 جرامات.

 

 

 

هاتف iPhone 13 Pro Max

الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz. 

 

دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.

 

المعالج: معالج A15 Bionic. 

 

الذاكرة الداخلية: 1TB.

 

نظام التشغيل: iOS (15.x).

 

البطارية: بقوة 4373 mAh. 

 

الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل. 

 

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

 

الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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