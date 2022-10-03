شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Pro وiPhone 13 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت أبل أخيرًا سلسلة iPhone 14 التى طال انتظارها فى 7 سبتمبر فى حدث Far Out، وتتكون سلسلة iPhone 14 الجديدة بالكامل من أربعة أجهزة iPhone - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 14 Pro و iPhone 13 Pro Max:
الشاشة: بقياس 6.1-بوصة (2556 × 1179) OLED
المعالج: A16 Bionic.
مساحات التخزين: بمساحات 128GB, 512GB, 256GB, 1TB.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثلاثية 48MP main camera, 12MP urtlawide camera, 12MP telephoto camera.
الكاميرا الأمامية: بدقة 12MP.
نظام التشغيل: iOS 16.
الوزن: 206 جرامات.
الشاشة: شاشة 6.7 بوصة.
نوع الشاشة: شاشة OLED، 120Hz.
دقة الشاشة: بدقة 2778 × 1284 بيكسل.
المعالج: معالج A15 Bionic.
الذاكرة الداخلية: 1TB.
نظام التشغيل: iOS (15.x).
البطارية: بقوة 4373 mAh.
الكاميرا الخلفية: ثلاثة 12 ميجابكسل.
الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.
الشاشة: شاشة 6.5 بوصة.