شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يختبر المنشورات المتاحة للمشتركين فقط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع socialmediatoday، إن فيسبوك تختبر خيارًا جديدًا للمنشورات سيعطي صاحب المنشور إمكانية جعله مقتصرًا على المشتركين فقط، دون السماح للمستخدمين الآخرين برؤيته والوصول إليه لفترة أولية محددة بعد النشر، مثلاً 24 ساعة أو 48 ساعة أو أسبوع، قبل أن يصبح متاحًا للجميع.

ووفقًا لما ذكره موقع "الرؤية"، أصبح لدى بعض المستخدمين الآن زر "الوصول المبكر للمشتركين" في إعدادات المنشور، وهو ما يمكنهم من تقييد الوصول إلى ذلك المنشور لفترة زمنية يختارها ويحددها بنفسه.

ويحتاج المستخدم لوجود مشتركين لديه أولاً، لكنها قد تكون أداة أخرى مفيدة في إطار توسع شركة ميتا لتعزيز مكانتها وتحسين اجتذاب صناع المحتوى إليها لجعل المزيد منهم ينشرون في تطبيقاتها وزيادة عدد منشوراتهم فيها، والحفاظ على وجود الجماهير لديها.

وقالت إنستجرام إن تشجيع صناع المحتوى يمثل نقطة تركيز رئيسية في إطار سعيها لإضافة المزيد من المنشورات المقترحة من خلال الذكاء الاصطناعي في التغذية التي تظهر للمستخدمين، حيث يشكل هذا جزءاً من جهودها لزيادة ظهور النجوم الصاعدين في مجال صناعة المحتوى.

وتعمل فيسبوك أيضًا على إضافة المزيد من الأدوات لصناع المحتوى، بما في ذلك تحديثات صفحات فيسبوك التي تشمل إشعارات التوثيق لدعم صناع المحتوى الزملاء، وكذلك نماذج للمساعدة على التعرف على أبرز المتابعين، وغيرها المزيد.

بالإضافة إلى ذلك، استعرضت ميتا خيارًا جديدًا سيمكن صناع المحتوى من مشاركة منشورات حصرية مع أبرز المتابعين والمشتركين، وهو ما يشبه خيار المحتوى الحصري للمشتركين الجدد.