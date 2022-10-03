شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. انطلاق صاروخ رقم 100لشركة United Launch Alliance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "زي النهارده" في 2 أكتوبر 2015، أطلق تحالف الإطلاق المتحد صاروخه رقم 100 United Launch Alliance (ULA)، ULA، وهي مشروع مشترك بين عملاقتي الطيران Boeing وLockheed Martin، ولديها الآن معدل نجاح بنسبة 100% في إطلاق 100 صاروخ منذ تشكيلها في عام 2006، وفقاً لموقع space.

في مهمتها المائة، أطلقت ULA قمرًا صناعيًا للاتصالات مكسيكيًا اسمه Morelos-3 على صاروخ أطلس V، ولم تكن هذه المهمة المائة الناجحة لـ ULA فحسب، بل كانت أيضًا المحاولة المائة للشركة لإطلاق صاروخ، حيث واصلت ULA معدل نجاح الإطلاق بنسبة 100%.

وأطلقت أيضاً صاروخ أطلس V من تحالف الإطلاق المتحد (ULA) قمراً صناعياً للاتصالات في مداره في 2 أكتوبر، مسجلاً بذلك انطلاق الشركة 100 صاروخ على التوالي بنجاح.

وتدير ULA حاليًا صواريخ Atlas V وDelta IV وDelta IV Heavy وDelta II، والتي لها تراث غني يمتد إلى أكثر من نصف قرن، على سبيل المثال، تم إطلاق الرحلات الجوية الأولى لعائلة صاروخ دلتا في عام 1960، وفي فبراير 1962، أطلق صاروخ أطلس LV-3B المعزز جون جلين في أول رحلة مدارية مأهولة بالولايات المتحدة.

وتطلق ULA حمولات للعديد من المؤسسات، على الرغم من أن وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة ناسا من العملاء المتكررين البارزين.

وتقوم ULA أيضًا بتطوير صاروخ قابل لإعادة الاستخدام جزئيًا يسمى فولكان، والذي يأمل ممثلو الشركة أن يحل في النهاية محل صواريخ دلتا وأطلس.