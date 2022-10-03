شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد فضاء مهمة SpaceX Crew-5 يصلون إلى موقع الإطلاق فى 5 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل أعضاء طاقم مهمة رائد فضاء SpaceX التابعة لناسا إلى موقع الإطلاق، ومن المقرر أن تقلع تلك الرحلة، التي تسمى Crew-5، من Pad 39A في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا (KSC) في 5 أكتوبر القادم، رواد الفضاء الأربعة في البعثة هم، نيكول مان من ناسا وجوش كاسادا، اليابان، Koichi Wakata ورائدة الفضاء الروسية Anna Kikina ، وفقاً لموقع space.

وصلت المجموعة الرباعية يوم السبت 1 أكتوبر، من إلينجتون فيلد بالقرب من مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، حيث كان من المفترض في الأصل أن يكونوا في شركة KSC بالفعل؛ كانت ناسا و SpaceX تستهدفان إطلاق Crew-5 في 3 أكتوبر، لكن إعصار إيان أجبر على تأخير لمدة يومين.

ودفعت العاصفة القوية ناسا إلى دحرجة صاروخها القمري الضخم Artemis 1 قبالة Pad 39B والعودة إلى مبنى تجميع المركبات في KSC للحماية، وكانت خطة ما قبل إيان هي إطلاق Artemis 1 في 27 سبتمبر؛ ويبدو أن مهمة القمر المرتقبة بشدة من المرجح أن تتوقف حتى نوفمبر على الأقل.

لم يكن صاروخ SpaceX Falcon 9 وكبسولة Dragon التي ستطير على Crew-5 بحاجة إلى التراجع ؛ لقد قاموا بالرحلة إلى Pad 39A من منشأة المعالجة الخاصة بـ SpaceX في KSC يوم السبت.

ضرب إيان الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا يوم الأربعاء 28 سبتمبر كإعصار من الفئة الرابعة، ثم تحركت العاصفة إلى الشمال الشرقي، وفقدت قوتها لأنها تحركت فوق الأرض، وضرب أيضاً إيان KSC، التي تقع على الساحل الأطلسي لفلوريدا، يوم الخميس 29 سبتمبر كعاصفة استوائية أضعف إلى حد كبير، ويبدو أن مركز ناسا نجح في اجتياز العاصفة دون التعرض لأضرار كبيرة، وعاد موظفو KSC إلى العمل يوم الجمعة 30 سبتمبر.