شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزالة 57 ألف حساب تويتر وحظر 2مليون حساب واتس آب وجوجل تزيل 550ألف محتوى بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مواجهة جدل هائل حول انتشار المواد الإباحية للأطفال على منصته في الهند، قال موقع تويتر إنه حظر 57643 حسابًا في البلاد للترويج للاستغلال الجنسي للأطفال والعري غير التوافقي والمحتوى المتحالف بين 26 يوليو و 25 أغسطس.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت رئيسة لجنة دلهي للمرأة ، سواتي ماليوال، إن الردود الواردة من تويتر في الشكاوى المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية لم تكن كاملة وأن المفوضية غير راضية عنها، وقالت تويتر، في تقريرها الشهري امتثالاً لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة، 2021، إنها تلقت 1088 شكوى من مستخدمين في الهند في نفس الإطار الزمني من خلال آليات معالجة المظالم.

وقالت الشركة إنها "لا تتسامح مع أي مادة تعرض أو تروّج للاستغلال الجنسي للأطفال - سواء في الرسائل الخاصّة أو في أي مكان آخر في جميع أنحاء الخدمة".

حظر 2 مليون حساب واتس آب كما أصدرت واتس آب المملوكة لشركة Meta "تقرير أمان المستخدم" لشهر أكتوبر، حيث يغطي تقرير هذا الشهر معلومات عن الفترة من 1 أغسطس 2022 إلى 31 أغسطس 2022. وخلال هذه الفترة، حظر تطبيق المراسلة الفورية 2.328000 حساب واتس آب، ومن بين هؤلاء، تم حظر 1008000 بشكل استباقي ، قبل أي تقارير من المستخدمين.



جوجل تزيل 550 ألف قطعة محتوي وتلقت منصة المراسلة 598 تقرير شكوى في شهر أغسطس في الهند، وكانت السجلات "التي تم اتخاذ إجراء بشأنها"وكانت المنصة قد حظرت تقريبًا عددًا مشابهًا من الحسابات السيئة في الهند في يوليو، بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات المحدثة لعام 2021، يتعين على منصات الوسائط الرقمية والاجتماعية الرئيسية، التي يزيد عدد مستخدميها عن خمسة ملايين مستخدم ، نشر تقارير امتثال شهرية.جوجل تزيل 550 ألف قطعة محتوي كما تلقت جوجل 37282 شكوى من المستخدمين الهنود في شهر أغسطس وفقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة لعام 2021، كما أزال عملاق التكنولوجيا أيضًا ما مجموعه 551.659 قطعة من المحتوى السيئ ، نتيجة لشكاوى المستخدمين في البلاد.

وتتألف الشكاوى التي تلقتها جوجل في الهند من فئات مختلفة بما في ذلك انتهاك حقوق الملكية الفكرية وانتهاك القوانين المحلية التي تحظر أنواع المحتوى على أسس مثل التشهير، وكانت معظم الشكاوى التي تلقتها من المستخدمين الهنود تتعلق بانتهاكات حقوق الطبع والنشر (35649)، بينما تضمنت الفئات الأخرى العلامات التجارية وأمر المحكمة والمحتوى الجنسي التصويري والتحايل وغيرها.

وقالت في تقرير الامتثال الشهري: "بالإضافة إلى التقارير الواردة من مستخدمينا، فإننا نستثمر بكثافة في مكافحة المحتوى الضار عبر الإنترنت واستخدام التكنولوجيا لاكتشافه وإزالته من منصتنا".