شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تدفع رواتب حراس موظفة سابقة بسبب التهديدات المستمرة لسلامتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل "شيريل ساندبرج" على رواتب حراس شخصيين من ميتا بسبب التهديدات لسلامتها على الرغم من مغادرتها الشركة، وستدفع ميتا تكاليف الحماية الأمنية الخاصة "لشيريل ساندبرج" حتى يونيو من العام المقبل، وفقاً لموقع businessinsider.

وتوقفت "ساندبرج" عن كونها موظفة في ميتا في 30 سبتمبر، لكنها ظلت مديرة غير تنفيذية، حيث وافق مجلس إدارة الشركة المالكة للفيسبوك على تقديم التفاصيل الأمنية لرئيس العمليات السابق يوم الجمعة بسبب "التهديدات المستمرة لسلامتها"، حسبما ذكرت رويترز.

لم تقدم ميتا أي تفاصيل عن التهديدات التي واجهتها ساندبرج 52 عاما التي كانت واحدة من أقرب مساعدي مارك زوكربيرج وواحدة من أكثر النساء نفوذا في شركة ميتا.

أفادت وكالة الأنباء أن الأمن الخاص سيحمي ساندبرغ في منزلها وأثناء سفرها حتى نهاية يونيو 2023، قد أعلنت المديرة التنفيذية للتكنولوجيا قرارها بالتخلي عن منصبها في يونيو الماضي، كرئيسة للعمليات بعد 14 عامًا في الشركة.

قالت ساندبرج إنها تخطط للتركيز على الجهود الخيرية من خلال مؤسستها Lean In، وكذلك على قضايا حقوق المرأة بعد مغادرة ميتا، وأنها لن تتولى أي مناصب تنفيذية رئيسية في مكان آخر.