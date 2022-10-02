شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: معدات صاروخ مهمة Artemis لم تتضرر من الإعصار.. وموعد جديد لإطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب الإعصار إيان ساحل المحيط الأطلسي الأمريكي هذا الأسبوع ، مما تسبب في دمار واسع النطاق وقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا بحسب Digitartlends.

وعندما اقترب إيان من ساحل فلوريدا، اتخذت ناسا قرارًا بإخراج صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا والعودة إلى داخل المبنى. مع تجاوز الإعصار فلوريدا، أكدت وكالة ناسا أن الصاروخ لم يتضرر وحددت موعدًا جديدًا لمحاولة الإطلاق التالية.

وتم تحديد موعد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS)، جنبًا إلى جنب مع المركبة الفضائية أوريون، لمحاولة ثالثة لإطلاقه يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر.

وسيكون الإطلاق لمهمة Artemis I ، وهي مهمة غير مأهولة حول القمر لاختبار الأجهزة، والإجراءات قبل المهمة المخططة المأهولة إلى القمر.

ولكن مع اقتراب إيان نهاية الأسبوع الماضي، ألغت ناسا محاولة الإطلاق وقررت أن ترك الصاروخ على منصة الإطلاق ينطوي على مخاطرة كبيرة. تم إرجاعها إلى مبنى تجميع المركبات (VAB) على بعد أميال قليلة من اللوحة حيث يمكن تخزينها بأمان حتى مرور العاصفة.

وأكدت وكالة ناسا، في تحديث لها أن الصاروخ في حالة جيدة ولم يتعرض لأية أضرار، وكتبت ناسا: "لم يكن هناك أي ضرر لمعدات رحلة Artemis ، والمرافق في حالة جيدة مع وجود تسرب طفيف للمياه تم تحديده في مواقع قليلة"، "بعد ذلك سيقوم المهندسون بتوسيع منصات الوصول حول صاروخ نظام الإطلاق الفضائي ومركبة أوريون الفضائية داخل مبنى تجميع المركبات (VAB) للتحضير لعمليات تفتيش إضافية والبدء في التحضير لمحاولة الإطلاق التالية، بما في ذلك إعادة اختبار نظام إنهاء الرحلة."

تكون النافذة التالية لمحاولة الإطلاق المحتملة بين 12 نوفمبر و27 نوفمبر، مع إعلان موعد محدد للإطلاق بمجرد تقييم الموقف بشكل أكبر.

وتقول ناسا إن هذا من أجل إتاحة الوقت للموظفين في كينيدي للتعامل مع الآثار الفورية للإعصار، وكتبت، "تركيز الجهود على فترة الإطلاق في نوفمبر يتيح الوقت للموظفين في كينيدي لتلبية احتياجات أسرهم ومنازلهم بعد العاصفة وللفرق لتحديد عمليات السحب الإضافية اللازمة قبل العودة إلى منصة الإطلاق ".