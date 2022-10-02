شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمي أندرويد.. "كروم" سيعرض عدد علامات التبويب المفتوحة على المتصفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن تطبيق متصفح الإنترنت "جوجل كروم" سيبدأ في عرض العدد الإجمالي لعلامات التبويب التي فتحتها بشكل منفصل علي منصة أندرويد.

وكانت جوجل قد بدأت في 2021 في إنشاء مجموعات علامات التبويب على أندرويد حيث يتم عرض عدد علامات التبويب المفتوحة داخل المجموعة كعلامة تبويب واحدة بجانب المربع متعدد الاستخدامات.

ويبدو أن جوجل بدأت في طرح الإصدار 106 من Chrome على نظام أندرويد ، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحديث إلى تغيير سلوك مجموعات علامات التبويب هذه، وبصرف النظر عن الطريقة الجديدة لحساب علامات التبويب ، سيسمح جوجل Chrome أيضًا للمستخدمين بقفل علامات تبويب التصفح المتخفي ببصمات أصابعهم على أندرويد بنفس التحديث ، وفقًا لتقارير 9to5google.

ويحسب جوجل Chrome حاليًا جميع المواقع المفتوحة داخل علامة تبويب في مجموعة واحدة، لذلك ، عندما يكون لديك أربعة مواقع مفتوحة في علامة تبويب واحدة وموقعين في علامة تبويب أخرى ، سيعرض المؤشر العدد على أنهما علامتا تبويب.

ومع ذلك ، مع التغيير الجديد ، سيبدأ جوجل Chrome في إظهاره على شكل ست علامات تبويب وهو الرقم "الصحيح"، وباستخدام جوجل Chrome 106 ، سيتم التغاضي عن غلاف مجموعات علامات التبويب أثناء حساب العدد الدقيق لعلامات التبويب المفتوحة.

ويجب على المستخدمين ملاحظة أن 99 هو الحد الأقصى لعدد علامات التبويب التي يمكن أن يعرضها Chrome ، وبدون مجموعات علامات تبويب ، يمكن الوصول بسهولة إلى الرقم ، خاصةً الذين يستخدمون تطبيق أندرويد بانتظام.

ذكر التقرير أيضًا أن جوجل Chrome هو أيضًا اختبار تجريبي للرحلات لنظام أندرويد. هذه طريقة تساعد جوجل في تنظيم عمليات البحث والمواقع القائمة على الموضوعات تلقائيًا. ستظهر هذه الميزة كعلامة تبويب جديدة في صفحة "المحفوظات" والتي يصعب ملاحظتها. يمكن للمستخدمين تعطيل هذه الميزة تمامًا من القائمة الكاملة.