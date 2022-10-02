شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تشحذ جهودها لحظر جميع السيارات الجديدة العاملة بالوقود بحلول 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت كاثي هوكول حاكمة نيويورك بأنها طلبت من الجهات التنظيمية في الولاية إجراء تغييرات ضرورية للمطالبة لإلزام جميع سيارات الركاب والدفع الرباعي والشاحنات الصغيرة المباعة الجديدة في الولاية صفرية الانبعاثات بحلول عام 2035 حسبما نقلت CNBC.

وتأتي تلك التحركات بعد شهر واحد من تصويت كاليفورنيا على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين بداية من عام 2035.

حظر تدريجي لتلبية الأهداف المناخية

كما تعد تلك المسألة خطوة حاسمة بالنسبة لنيويورك التي تتطلع لتحقيق هدفها المتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 85% بحلول 2050.

وتعمل هوكول حالياً على تسريع المتطلبات التنظيمية لتنفيذ التشريعات التي وقعتها في سبتمبر العام الماضي والتي حددت رسمياً أن تكون جميع السيارات والشاحنات المباعة في نيويورك صفرية الانبعاثات بحلول عام 2035.

ومن المقرر أن يتطلب التشريع بأن تكون 35% من مبيعات السيارات الخفيفة الجديدة في الولاية كهربائية بحلول عام 2026، على أن ترتفع تلك النسبة عند 68% في 2030 ثم إلى 100% بحلول عام 2035.