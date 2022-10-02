شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يجب إخراج الأقمار الصناعية من مدارها في غضون خمس سنوات من اكمال المهام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبنت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) قواعد جديدة لمواجهة الخطر المتزايد من "النفايات الفضائية" أو الأقمار الصناعية والصواريخ وغيرها من الحطام المتروكة. ستتطلب "قاعدة الخمس سنوات" الجديدة من مشغلي الأرض المنخفضة إزالة مدار أقمارهم الصناعية في غضون خمس سنوات بعد الانتهاء من المهمات. هذا وقت أقل بكثير من التوجيه السابق البالغ 25 عامًا.

وقالت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية جيسيكا روزنوورسيل في بيان "لكن 25 عاما هي فترة طويلة." "لا يوجد سبب للانتظار كل هذا الوقت الطويل ، خاصة في المدار الأرضي المنخفض. ولكي يستمر في النمو، نحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لابتكار الفضاء من الاستمرار في الاستجابة. "

وأشار روزنوورسيل إلى أنه تم إطلاق حوالي 10000 قمر صناعي يزن "آلاف الأطنان المترية" منذ عام 1957 ، مع توقف أكثر من نصفها. القاعدة الجديدة "ستعني المزيد من المساءلة وتقليل مخاطر الاصطدامات التي تزيد الحطام المداري واحتمال فشل الاتصالات الفضائية." حسبما نقل موقع Engadget.

ومع ذلك فإن بعض ممثلي الولايات المتحدة لا يتفقون بالضرورة مع القرار. قال أعضاء لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا في رسالة إن مثل هذه القرارات غالبًا ما تتخذها ناسا. من خلال العمل من جانب واحد، يمكن للجنة الاتصالات الفيدرالية "إنشاء إرشادات غير مؤكدة وربما متضاربة" لصناعة الفضاء. وطلبوا من لجنة الاتصالات الفدرالية شرح القرار للكونجرس، قائلين "هذا سيضمن أن الإجراءات الإجرائية مثل قانون مراجعة الكونجرس ليست ضرورية."

قالت ناسا إن هناك "23000 قطعة من الحطام أكبر من الكرة اللينة تدور حول الأرض". وأشارت إلى أن اختبار الصين لمكافحة الأقمار الصناعية عام 2007 "أضاف أكثر من 3500 قطعة من الحطام الكبير الذي يمكن تعقبه والعديد من الحطام الأصغر إلى مشكلة الحطام."