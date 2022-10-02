شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل: وحدات معالجة الرسومات Arc A770 و A750 ستتفوق على أداء RTX 3060 من نفيديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل تقديم وحدات معالجة الرسومات الخاصة بسطح المكتب Arc على الجميع في غضون أسبوعين، كشفت إنتل عن مزيد من التفاصيل حول ما يمكن توقعه من بطاقات الرسومات من حيث المواصفات والأداء، حيث سيحتوي A770، الذي يبدأ بسعر 329 دولارًا ، على 32 نواة Xe و 32 وحدة تتبع للأشعة وساعة رسومات تبلغ 2100 ميجاهرتز.

من حيث ذاكرة الوصول العشوائي، فهي تأتي بتكوينات 8 جيجابايت و 16 جيجابايت، مع ما يصل إلى 512 جيجابت / ثانية و 560 جيجابت / ثانية من عرض النطاق الترددي للذاكرة ، على التوالي.

أما بالنسبة للطراز A750، الذي أعلنت إنتل للتو أنه سيبدأ بسعر 289 دولارًا ، ويحتوي على 28 نواة Xe ، و 28 وحدة تتبع للأشعة ، وساعة رسومات تبلغ 2050 ميجاهرتز وذاكرة 8 جيجابايت، وما يصل إلى 512 جيجابت / ثانية من عرض النطاق الترددي للذاكرة. جميع البطاقات الثلاث ، التي ستكون متاحة في 12 أكتوبر ، لديها طاقة إجمالية تبلغ 225 واط.

تدعي إنتل أنه بناءً على اختبارات القياس، ستحصل على المزيد من الفوائد مقابل أموالك باستخدام هذه البطاقات أكثر من بطاقة GeForce RTX 3060 متوسطة المدى من NVIDIA وفقا لما نقله موقع Engadget.

وقالت الشركة إن A770 يوفر أداءً أكبر بنسبة 42 في المائة مقابل كل دولار مقابل RTX 3060 ، بينما A750 يبدو أنه أفضل بنسبة 53 في المائة على أساس كل دولار.

تدعي أنه في معظم الألعاب التي تم اختبارها، قدم تكوين A770 بسعة 16 جيجابايت أداءً أفضل لتتبع الأشعة مقارنةً بـ RTX 3060 بسعر مماثل والذي من باب الإنصاف ظهر لأول مرة في أوائل عام 2021). عندما يتعلق الأمر بـ Fortnite ، تقول Intel إن A770 كان لديه 1.56 مرة أداء تتبع الأشعة في RTX 3060.

بالطبع ستقوم Intel بالترويج لوحدات معالجة الرسومات الخاصة بها على أنها أفضل من المنافسة، سيتعين علينا انتظار نتائج اختبارات قياس أداء Intel Arc الخاصة بنا للحصول على إحساس حقيقي بالأداء.

يبدو أن NVIDIA على وشك الدخول في منافسة أكبر على واجهة وحدة معالجة الرسومات. هذه المرة فقط ، إنها من علامة تجارية راسخة والتي تصادف أنها تقف وراء العديد من المعالجات التي تشغل أجهزة الكمبيوتر التي ربما تكون قد استخدمت بطاقات NVIDIA بطريقة أخرى.