شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة WhatsApp Call Link تصل لعدد محدود من مستخدمي أندرويد.. هل أنت ضمنهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري حاليا طرح ميزة WhatsApp Call Link لبعض مختبري النسخة التجريبية من التطبيق على أندرويد، حيث أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta مؤخرًا عن الميزة التي تتيح للمستخدمين إعداد المكالمات عن طريق إنشاء روابط مباشرة لكل من مكالمات الصوت والفيديو وكذلك الانضمام إلى مكالمة جارية.

وفي ذلك الوقت، قال إن خدمة الرسائل الفورية ستحصل على هذه الميزة في غضون أسبوع، وأعلن WABetaInfo، الذي يتتبع ميزات WhatsApp قبل طرحها للجماهير، أن ميزة WhatsApp Call Link بدأت في الظهور للمستخدمين على WhatsApp beta لنظام أندرويد (الإصدار 2.22.21.13).

وستتضمن ميزة WhatsApp Call Link تطبيقات مؤتمرات الفيديو الأخرى مثل Google Meet و Zoom و Microsoft Teams. تستخدم هذه التطبيقات أيضًا عملية مشاركة الرابط المماثلة لمكالمات الفيديو.

كيف ستعمل ميزة WhatsApp Call Link تمت إضافة خيار "روابط الاتصال" في علامة تبويب المكالمات على WhatsApp ، ويمكن للمستخدمين إنشاء رابط لمكالمة صوتية أو فيديو يمكن مشاركتها بسهولة على منصات أخرى، تمت مشاركة لقطة شاشة توضح الميزة في WhatsApp لنظام أندرويد بواسطة WABetaInfo.

وعند إنشاء رابط لمكالمة ، يمكنك اختيار نوع المكالمة (صوت أو فيديو) وسيتم تحويل المكالمة تلقائيًا إلى مكالمة جماعية عندما ينضم أكثر من شخصين إلى المكالمة، وستنتهي صلاحية روابط المكالمات هذه في غضون 90 يومًا، ويسمح WhatsApp حاليًا لما يصل إلى 32 مشاركًا لإجراء مكالمات صوتية وما يصل إلى ثمانية مشاركين في مكالمة فيديو، وتقوم الشركة بالفعل باختبار مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 32 مشاركًا.

وأثناء الإعلان عن ميزة روابط الاتصال في وقت سابق من هذا الأسبوع ، لم يكشف الرئيس التنفيذي زوكربيرج عن أنظمة التشغيل التي ستحصل على الميزة أولاً، ومع هذا التطور ، تم التأكيد على أن الميزة ستأتي إلى مستخدمي أندرويد أولاً، ويبقى أن نرى متى سيتم طرحه لمستخدمي iOS و Windows وكذلك WhatsApp Web.