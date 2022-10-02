شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تثبيت الدردشات المهمة في Gmail والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Google ميزة تسمح لمستخدميها بتثبيت دردشة أو مساحات معينة في Gmail أو تطبيق دردشة Google، حيث يمكن تثبيت الدردشة في أعلى القائمة أيضًا، ستؤدي طريقة عرض قائمة Gmail إلى تثبيت المحادثة أو الدردشة الجماعية في الأعلى ، ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الرسائل المثبتة من قائمة التنقل اليمنى.

ويمكن الوصول إلى وظيفة الدردشة المثبتة على جميع الأنظمة الأساسية مثل Android و iOS والويب.

تساعد المحادثة المثبتة المستخدمين على تتبع التحديثات المهمة دون إضاعة الوقت في البحث عنها ، وبالتالي تظهر دائمًا في أعلى قائمة الدردشة، ووفقًا لـ Google ، تساعد ميزة تثبيت الدردشة هذه المستخدمين في العثور على الدردشات والمسافات بشكل أسرع وبطريقة أبسط، وعلى Gmail المدمج ، تعرض المحادثات المثبتة مع الرسائل غير المقروءة نقطة حمراء بجانبها.

تثبيت دردشة أو مسافات في Gmail على سطح المكتب 1. افتح حساب Gmail الخاص بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2. من لوحة القائمة اليمنى ، مرر المؤشر فوق الدردشة أو المساحة التي تريد تثبيتها.

3. انقر فوق القائمة ثلاثية النقاط وانقر فوق خيار Pin.