شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تعديل رسائل iMessages على iOS 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل ترقية iOS 16 الجديدة كليًا إلى جانب سلسلة iPhone 14 التي طال انتظارها، حيث عزز نظام التشغيل الجديد جهاز iPhone بميزات التخصيص الجديدة كليًا والذكاء الذكي والتواصل السهل، وقد تلقت iMessages ثلاثة تحديثات جديدة مع طرح iOS 16 الذي يتضمن - إلغاء إرسال الرسائل وتحرير الرسائل ووضع علامة على الرسائل كغير مقروءة.



وفيما يلى كيفية تحرير iMessages على iPhone (يعمل بنظام iOS 16): وفيما يلى كيفية تحرير iMessages على iPhone (يعمل بنظام iOS 16): 1. قم بتشغيل تطبيق iMessages على جهاز iPhone الخاص بك وحدد المحادثة.

2. الآن ، اضغط على الدردشة

3. الضغط لفترة طويلة على الرسالة

4. اضغط على خيار التحرير

5.قم بإجراء التغييرات المطلوبة وانقر على أيقونة الاختيار الزرقاء

6.يمكنك أيضًا النقر فوق محرر أسفل النص لرؤية كل من الرسائل الأصلية والمعدلة. أو يمكنك كتابة إخفاء للاحتفاظ بالتعديلات الأخيرة.

ملاحظات تعمل الميزة لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسال الرسائل ويمكن إجراء 5 تعديلات فقط أثناء المحادثة.

سيتلقى مستخدمو iOS 16 فقط تنبيهًا يفيد ضمن الدردشة بأنه تم تحرير النص.

يمكن للمستخدمين تحرير iMessages في غضون 15 دقيقة بعد إرسال الرسائل النصية. ومع ذلك ، يمكن للمستخدمين تحرير رسالة 5 مرات إذا لزم الأمر.