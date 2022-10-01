شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب.. يجب إصلاح عمليات إحراق النفط والغاز لتخفيض انبعاثات الميثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم شركات النفط والغاز بانتظام الإحراق (أي حرق الميثان غير المرغوب فيه) للحد من كمية الغاز الطبيعي المتسربة إلى الغلاف الجوي، ولكن هذه الممارسة قد لا تكون لطيفة مع الكوكب كما كان يُعتقد سابقًا. اكتشف العلماء في جامعة ميشيجان وستانفورد وأماكن أخرى أن الحرق أقل فاعلية بكثير مما تفترضه الصناعة، ويطلق غاز الميثان (أحد غازات الاحتباس الحراري القوية) بخمس مرات أكثر مما كان متوقعًا.

تعمل الشركات والحكومات على أساس الاعتقاد بأن التوهجات مشتعلة دائمًا وتحرق 98% من غاز الميثان. ومع ذلك كشفت المسوحات الجوية لثلاثة أحواض أمريكية (حيث يحدث 80 في المائة من الحرق الأمريكي) أن المشاعل لا تضاء حتى 5 في المائة من الوقت، وتعمل بشكل غير فعال عندما تكون نشطة حسبما نقل موقع Engadget.

في الممارسة العملية تبلغ كفاءة الاحتراق 91 بالمائة فقط. قد لا يبدو هذا وكأنه تراجع كبير، لكنه يشير إلى وجود كمية كبيرة من الميثان غير المحسوب الذي يساهم في تغير المناخ.

هناك جانب إيجابي في النتائج، حيث قال الباحث الرئيسي جينفيف بلانت إن مشاكل الحرق "يمكن معالجتها تمامًا" مع إدارة أفضل وأن الحل سيوفر خفضًا مكافئًا للانبعاثات لإزالة 3 ملايين سيارة. بعبارة أخرى قد تكون هذه إحدى أسهل الطرق للسيطرة على غاز الميثان والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. يكمن التحدي في جعل الشركات والحكومات تعمل بانسجام - وهذا ليس مضمونًا ، حتى لو كان الإصلاح بسيطًا نسبيًا.