شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تقدم الدعم للرموز غير القابلة للاستبدال NFTs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم شركة ميتا بتقديم الدعم للرموز غير القابلة للاستبدال أو NFTs في الولايات المتحدة، حيث بدأت الشركة أولاً في منح منشئي المحتوى المختارين في الدولة خيار عرض الرموز المميزة الخاصة بهم على فيسبوك وإنستجرام في وقت سابق من هذا العام.

ولكن الآن يمكن للجميع في الولايات المتحدة عرض مجموعاتهم على كلا النظامين الأساسيين، سواء كانوا NFTs قاموا بإنشائها وبيعها أو شيء اشتروه من المبدعين. يمكن لأولئك الذين لديهم تطبيقي الوسائط الاجتماعية أيضًا نشر مقتنياتهم الرقمية من أي تطبيق حتى لا يضطروا إلى مشاركتها مرتين.

بالإضافة إلى ذلك أصبحت القدرة على نشر مجموعات NFT على إنستجرام متاحة الآن للمستخدمين في 100 دولة وفقا لما نقله موقع Engadget.

أعلنت الشبكة الاجتماعية لأول مرة أنها بصدد توسيع نطاق توفر الميزة مرة أخرى في أغسطس إلى دول في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط والأمريكتين.

ربما لا يبدو هذا بمثابة أخبار جيدة للأشخاص الذين ليسوا مغرمين بـ NFTs أو قلقون بشأن تأثيرها على البيئة.

لكن يبدو أن ميتا مصممة على جعلها جزءًا من منصاتها في رحلتها نحو إنشاء metaverse .

لتتمكن من عرض مجموعته يجب أن يكون لدى المستخدم محفظة رقمية مدعومة، والتي تتضمن Trust Wallet و Coinbase Wallet و MetaMask، مثبتة على أجهزتهم.

ثم يتعين عليهم ربط محفظتهم بأي من التطبيقين أو كليهما بالانتقال إلى علامة التبويب "المقتنيات الرقمية" في إعدادات التطبيق الخاصة بهم.

بمجرد ربط محافظهم سيتمكنون من عرض مقتنياتهم من خلال تطبيق فيسبوك أو إنستجرام ومشاركة NFT في خلاصتهم.