شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استرداد حسابك على انستجرام الذي تم اختراقه.. خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد الجرائم الإلكترونية حاليًا مع زيادة استخدام الإنترنت في جميع أنحاء العالم، وعندما يتم اختراق حساب وسائل التواصل الاجتماعي ، يمكن للمتسلل الوصول إلى جميع بيانات اعتماد المستخدم ، والتي قد تحتوي أيضًا على بيانات حساسة، فيما يوفر كل من فيس بوك و وواتس آب وانستجرام و Twitter طرقًا مختلفة لاستعادة حساباتهم الخاصة.

استعادة حساب انستجرام تم اختراقه هناك طرق متعددة على موقع الويب أو في التطبيق لتأمين حسابك إذا تم اختراقه أو الاستيلاء عليه من قبل شخص آخر، وقد لا تكون بعض إجراءات الاسترداد هذه متاحة لك اعتمادًا على نوع الحساب (خاص أو عام أو تجاري) الذي تحاول استرداده، ومع ذلك ، تنصح الشركة بتجربتها جميعًا، إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في استعادة حسابك على انستجرام.

تحقق من صندوق البريد الخاص بك بحثًا عن رسالة من انستجرام

1. إذا تم تغيير عنوان بريدك الإلكتروني ، فسيتم إعلامك عبر البريد الإلكتروني من [email protected]انستجرام.com. إذا اخترت تأمين حسابي في الرسالة ، فستسمح لك ميزة الأمان هذه بالتراجع عن معلومات حسابك لتغييرها.

2. يمكنك أن تطلب من انستجرام رابط تسجيل الدخول أو رمز الحماية إذا تم أيضًا تغيير معلومات أخرى مثل كلمة المرور الخاصة بك ولا يمكنك ربط حسابك مرة أخرى بعنوان بريدك الإلكتروني.

اطلب رابط تسجيل الدخول من انستجرام كما هو مذكور أعلاه ، يمكنك طلب إرسال رابط تسجيل الدخول إلى عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك ، لمساعدتهم على التحقق من أنك مالك الحساب. لطلب ارتباط لتسجيل الدخول ، اتبع الخطوات التالية:

1.افتح تطبيق انستجرام وعلى صفحة تسجيل الدخول ، انقر فوق خيار الحصول على مساعدة في تسجيل الدخول (Android) أو هل نسيت كلمة المرور؟ (iPhone أو متصفح الويب).

2. أدخل اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك ، ثم اضغط على زر التالي.

3. إذا لم يكن لديك حق الوصول إلى اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المرتبط بحسابك ، فيمكنك إدخال معلومات تسجيل الدخول التي استخدمتها مؤخرًا ، ثم النقر فوق لا يمكن إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك؟ ثم اضغط على زر التالي.

4. أدخل الكود بعد ذلك

5. حدد إما عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك ، ثم اضغط على زر التالي.

6. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة بعد النقر فوق ارتباط تسجيل الدخول في بريدك الإلكتروني أو الرسائل القصيرة.

اطلب رمز أمان أو دعمًا من انستجرام إذا كان رابط تسجيل الدخول إلى انستجرام لا يسمح لك باستعادة حسابك ، فقد تتمكن من الاتصال بالشركة للحصول على المساعدة. إليك الطريقة:

1. اضغط على هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟ الخيار المتاح في صفحة تسجيل الدخول.



التحقق من هويتك 2. باتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة ، اختر عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك ، وانقر فوق خيار إرسال رمز الحماية ، ثم تابع وفقًا للتوجيهات.التحقق من هويتك إذا طلبت دعمًا لحساب بدون صور لك: سيطلب Meta عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي استخدمته للتسجيل ، بالإضافة إلى نوع الجهاز الذي استخدمته ، لتأكيد هويتك.

إذا كنت بحاجة إلى دعم لحساب يحتوي على صور لك: سيُطلب منك التقاط صورة ذاتية بالفيديو تدير فيها رأسك في اتجاهات مختلفة.

سيرسل لك انستجرام رسالة بريد إلكتروني على عنوان البريد الإلكتروني الآمن الذي قدمته بمجرد إرسال البيانات اللازمة لتأكيد هويتك. ستتم استعادة حسابك وستكون قادرًا على تأمين بيانات الاعتماد الخاصة بك مرة أخرى بعد التحقق من هويتك.