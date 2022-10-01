شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 16.1 يضيف ميزة "الشفافية التكيفية" إلى AirPods Pro.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أبل الإصدار التجريبي الثالث من iOS 16.1 للمطورين في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ويبدو أنها تجلب وضع "Adaptive Transparency" إلى AirPods Pro الأصلي، حيث ظهرت ميزة "الشفافية التكيفية" لأول مرة مع الجيل الثاني من AirPods Pro المعلن عنه حديثًا.

ووفقًا لمستخدمي Reddit ، يقدم الإصدار التجريبي الأخير من iOS 16.1 برنامجًا ثابتًا جديدًا 5A304A للجيل الأول من AirPods Pro ، مضيفًا مفتاح التبديل "Adaptive Transparency" في إعدادات AirPods، ومع ذلك ، لا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت هذه الميزة تعمل أم لا.





ما هو وضع "الشفافية التكيفية" على الجيل الثاني من أجهزة AirPods Proيأتي AirPods Pro الجديد مزودًا بنوعين من أوضاع الشفافية - أحدهما هو وضع الشفافية المعتاد ، مما يتيح لك إمكانية إدخال كل الصوت، "الشفافية التكيفية" هي الجديدة ، التي تلغي الضوضاء البيئية الصاخبة ، مما يسمح لك بالاستماع إلى العديد من الأصوات المهمة.

إليك كيفية عمل "الشفافية التكيفية": فهي تلغي أي ضوضاء تتجاوز قيمة 85 ديسيبل مثل "تمرير صفارات الإنذار للمركبة أو أدوات البناء أو حتى مكبرات الصوت" ، بحيث يمكن للمرء سماع أصوات أكثر أهمية مثل المحادثة وأبواق السيارات وغيرها.

تقول أبل إن شريحة H2 الجديدة على الجيل الثاني من AirPods Pro تتيح "الشفافية التكيفية" على هذه ، بينما تأتي الشريحة الأقدم مع شريحة H1. لذلك ، من المشكوك فيه إلى حد ما أن تأتي هذه الميزة الممكّنة للأجهزة إلى منتج أقدم مع تحديث البرنامج.

قد تكون "الشفافية التكيفية" لجهاز AirPods Pro الأصلي صحيحة أو خاطئة. أو قد لا يجعله هذا خارج الإصدار التجريبي، لذلك ، من الأفضل الانتظار حتى ينخفض ​​الإصدار المستقر لنظام iOS 16.1 ، قبل أن تشعر بالإثارة.