شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. إعادة تسمية معايير USB الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد المجموعة التي تشرف على USB أن تسهل عليك فهم ما يمكن أن تفعله الكابلات والمنافذ المختلفة إنها تحاول التخلص من العلامات التجارية مثل SuperSpeed ​​و USB4 في محاولة لتبسيط الأمور ، ولكن قد لا يتبنى المصنعون التغييرات بالضرورة.

الخطوات جزء من محرك أوسع من قبل منتدى USB Implementers Forum (USB-IF) لإعادة تسمية معايير "يو اس بي".

جلبت المجموعة شعارات جديدة للكابلات والموانئ والتغليف العام الماضي. قال جيف رافينكرافت ، رئيس USB-IF وكبير مسؤولي التشغيل ، لموقع The Verge ، إن العلامة التجارية المحدثة تدور حول مساعدة الناس على فهم ما يمكن أن توفره المعايير من حيث سرعات نقل البيانات والأداء ، بالإضافة إلى سرعات الشحن وفقا لما نقله موقع Engadget.

SuperSpeed ​​(المعروف أيضًا باسم USB 3) كان موجودًا منذ أكثر من عقد. ربما تكون قد شاهدته على صناديق كبل USB. من الآن فصاعدًا يريد USB-IF من صانعي الكابلات استخدام "USB 10 جيجابت في الثانية" بدلاً من "SuperSpeed ​​USB 10 جيجابت في الثانية" و "USB 20 جيجابت في الثانية" بدلاً من "USB4 20 جيجابت في الثانية".

وفي الوقت نفسه ، ستحتاج كبلات USB-C المعتمدة من USB-IF إلى سرد كل من سرعات نقل البيانات والقوة الكهربائية للشحن.