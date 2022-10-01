شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. إعادة تسمية معايير USB الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تريد المجموعة التي تشرف على USB أن تسهل عليك فهم ما يمكن أن تفعله الكابلات والمنافذ المختلفة إنها تحاول التخلص من العلامات التجارية مثل SuperSpeed و USB4 في محاولة لتبسيط الأمور ، ولكن قد لا يتبنى المصنعون التغييرات بالضرورة.
الخطوات جزء من محرك أوسع من قبل منتدى USB Implementers Forum (USB-IF) لإعادة تسمية معايير "يو اس بي".
جلبت المجموعة شعارات جديدة للكابلات والموانئ والتغليف العام الماضي. قال جيف رافينكرافت ، رئيس USB-IF وكبير مسؤولي التشغيل ، لموقع The Verge ، إن العلامة التجارية المحدثة تدور حول مساعدة الناس على فهم ما يمكن أن توفره المعايير من حيث سرعات نقل البيانات والأداء ، بالإضافة إلى سرعات الشحن وفقا لما نقله موقع Engadget.
SuperSpeed (المعروف أيضًا باسم USB 3) كان موجودًا منذ أكثر من عقد. ربما تكون قد شاهدته على صناديق كبل USB. من الآن فصاعدًا يريد USB-IF من صانعي الكابلات استخدام "USB 10 جيجابت في الثانية" بدلاً من "SuperSpeed USB 10 جيجابت في الثانية" و "USB 20 جيجابت في الثانية" بدلاً من "USB4 20 جيجابت في الثانية".
وفي الوقت نفسه ، ستحتاج كبلات USB-C المعتمدة من USB-IF إلى سرد كل من سرعات نقل البيانات والقوة الكهربائية للشحن.