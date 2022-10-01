بالأسعار والمواصفات.. سامسونج تتحدى آبل بهاتفها الأسطوري الجديد Galaxy S23 Ultra

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت شركة سامسونج، عملاق الإلكترونيات الكوري الجنوبي، عن هاتفها الخيالي الجديد Samsung Galaxy S23 Ultra، والذي أبدعت الشركة في إنتاجه.

وأضافت سامسونج لهاتفها الجديد Samsung Galaxy S23 Ultra الكثير من المميزات التي ستضعه على قمة الهواتف الرائدة خلال الفترة القادمة، حيث ستجد الشركات المنافسة صعوبة في منافسة الهاتف الجديد من سامسونج والذي يمكن وصفه بأنه خيالي.

وتفيد التسريبات أن هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra، سيأتي بتصميم جديد مع غطاء خلفي بلون أصفر متطور مائل للون النحاسي المميز لسلسة نوت، وسيدعم الهاتف القلم الذكي s pen، مع كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل.

من المنتظر أيضا أن يعمل Galaxy S23 Ultra، بمعالج كوالكوم الأفضل Snapdragon 8 Gen 2، ونسختين للذاكرة العشوائية رام 12 جيجابايت وأخري 16 جيجابايت، وبلوتوث إصدار 5.2، مع كاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل، رباعية الالتقاط، يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

كما سيحصل الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات.

أما الشاشة فإنها ستكون عملاقة بمقاس 6.8 بوصة من نوع ديناميك أموليد، تدعم HDR10+، وتأتي بجودة QHD+ بكثافة 500 بيكسل لكل بوصة، كما تبلغ دقة الشاشة 1440×3080 بيكسل.ويتميز هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بوجود إطار معدني، وخلفية من الزجاج بتقنية الفيكتوس.

سعر Galaxy S23 Ultra في مصر والسعودية

هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra لم يتم نزوله الأسواق بعد، ولكن يمكن حجزه في مصر من خلال موقع أمازون، بسعر 30 ألف جنيه، نسخة 12 جيجا رام، و256 جيجا بايت مساحة تخزين داخلية.

أما سعر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra في السعودية، فتأتي نسخة 12 جيجا رام و256 تخزين مقابل 5299 ريالا.

أما نسخة 12 جيجا رام و512 مساحة تخزين، فتأتي بسعر 5699 ريالا.