شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا وسبيس إكس يدرسان إمكانية استخدام كبسولة دراجون لتعزيز مدار هابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت ناسا وسبيس إكس اتفاقية لدراسة إمكانية استخدام مركبة دراجون الفضائية لرفع تلسكوب هابل إلى مدار أعلى، حيث يتحلل مدار تلسكوب هابل بمرور الوقت بسبب السحب الجوي، وإعادة تعزيزه إلى مدار أكثر استقرارًا يمكن أن يضيف سنوات أخرى إلى عمره.

اقترحت SpaceX الفكرة منذ عدة أشهر بالشراكة مع برنامج Polaris ، مبادرة رحلات الفضاء البشرية التي نظمها رجل الأعمال الملياردير جاريد إيزاكمان.

إذا كنت تتذكر ، فقد قام إيزاكمان بتمويل Inspiration4 ، وهي أول مهمة تطلق طاقمًا مكونًا من المدنيين بالكامل للدوران في مدار عام 2021.

قالت وكالة الفضاء إنها لن تنفق أي أموال للدراسة ولا توجد خطط لتمويل مهمة لإعادة تعزيز هابل بمركبة دراجون الفضائية في الوقت الحالي حسبما نقل موقع Engadget.

وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز قال توماس زوربوشن، المدير المساعد للعلوم في ناسا، خلال مؤتمر صحفي: "أريد أن أكون واضحًا تمامًا. نحن لا نعلن اليوم أننا سنمضي قدمًا بالتأكيد في خطة مثل هذه. " لم تدخل NASA و SpaceX حتى في اتفاقية حصرية، مما يعني أنه يمكن للشركات الأخرى اقتراح دراسات باستخدام مركباتها الفضائية كنموذج.

ستقضي الفرق ستة أشهر في جمع البيانات التقنية من كل من هابل ومركبة دراجون الفضائية. سيستخدمون بعد ذلك هذه المعلومات لتحديد ما إذا كان من الآمن أن تلتقي الكبسولة بالتلسكوب وتلتصق بالتلسكوب، وكذلك لمعرفة كيف يمكنها رفع هابل فعليًا إلى ارتفاع أعلى. في نفس المؤتمر أوضحت نائبة رئيس SpaceX لعمليات العملاء جيسيكا جنسن: "ما نريد القيام به هو توسيع حدود التكنولوجيا الحالية. نريد أن نوضح كيف نستخدم الشراكات التجارية وكذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص لحل التحديات والصعوبات بطريقة إبداعية مهمات المشاكل المعقدة مثل خدمة هابل ". بالإضافة إلى إمكانية إضافة سنوات إلى عمر التلسكوب البالغ من العمر 32 عامًا، يمكن أيضًا تطبيق حلول الخدمة التي توصلت إليها الدراسة على مركبات فضائية أخرى في مدار قريب من الأرض.