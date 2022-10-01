شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 6 ينضم إلى قائمة أبل للأجهزة "القديمة".. هل ما زلت تملكه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف أبل كل فترة منتجًا أو اثنين إلى قائمة المنتجات القديمة "vintage " أو التى عفا عليها الزمن "obsolete"، وهذه المرة جاء دور جهاز iPhone 6 الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac ، يعتبر iPhone 6 الآن أحد منتجات أبل القديمة.

وكان iPhone 6 بمثابة هاتف "شهير" لشركة أبل حيث كان أول جهاز ضخم تصنعه الشركة، ومع ذلك ، يعتبر الآن منتجًا قديمًا، وفيما يلى نعرض الفرق بين قائمة "vintage " و"obsolete"

ما هي منتجات أبل القديمة Vintage؟ تعد منتجات أبل القديمة Vintage هي منتجات لا تحصل على تحديثات برمجية عادية، ومن المعروف أن أجهزة iPhone أو iPad أو Mac هي أنه يستمر في الحصول على تحديثات البرامج لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولكن لا يمكن أن يحصل أي منتج منتج Vintage على أي تحديثات ولا تعد أبل أيضًا بإصلاحات أو خدمة لهذه المنتجات.

وتوضح أبل في صفحة الدعم الخاصة بها ، "تعتبر المنتجات قديمة Vintage عندما تتوقف أبل عن توزيعها للبيع منذ أكثر من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات" لا يعني هذا أن الجهاز سيتوقف عن العمل ، ولكن هذا لا يعني أن مدة الصلاحية يتم رفضها مرة أخرى عندما لا يتلقى المستخدم تحديثات منتظمة.

ما هي منتجات أبل التى عفا عليها الزمن "obsolete"؟ في حين أن كلمة "obsolete" قد تبدو محددة بعض الشيء في طبيعتها ، توضح أبل أن "المنتجات تعتبر قديمة عندما تتوقف أبل عن توزيعها للبيع بعد أكثر من 7 سنوات"، بعبارة أخرى ، لا تحصل على أي تحديثات بالإضافة إلى أن أبل لن تقوم بإصلاحها أو صيانتها على الإطلاق.

وفي الواقع ، حتى مزودي الخدمة لا يمكنهم طلب قطع غيار لمنتجات قديمة، لذا فإن أي منتج تم إطلاقه في عام 2013 أو 2014 من المرجح أن يكون - أو سيحصل عاجلاً وليس آجلاً - على المنتجات القديمة.