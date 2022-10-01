شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يعلن إغلاق القناة الأوليمبية على منصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت يوتيوب TV أكبر خدمة بث مباشر في الولايات المتحدة مع أكثر من 5 ملايين مشترك - في 29 سبتمبر بريدًا إلكترونيًا إلى العملاء لإعلامهم بأن القناة الأولمبية لم تعد موجودة.

قالت الشركة في البريد الإلكتروني، "لقد أُبلغنا أن Olympic Channel قد أوقفت عملياتها لجميع الموزعين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2022 ، لن تعود القناة الأولمبية متاحة على YouTube TV. ستفقد أيضًا إمكانية الوصول إلى أي تسجيلات مكتبة سابقة من هذه القناة ".

وفقا لمجلة Sports Business Journal في يوليو، فقد أكدت أنه تم إخبار المشغلين لبعض الوقت أن قناة Olympic Channel ستغلق في 30 سبتمبر وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

كما أنه ليس مفاجئًا نظرًا لأن NBCUniversal ، التي تملك قناة Olympic Channel ، تعمل على تعزيز رياضاتها التوزيع في العامين الماضيين.