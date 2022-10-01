شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تغلق خدمة الألعاب "ستاديا" بعد حوالى 3 سنوات من إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط شركة جوجل لإغلاق خدمة ألعاب سحابية تدعى ستاديا فى يناير، بعد أكثر من ثلاث سنوات بقليل من إطلاقها، مشيرة إلى ضعف الطلب من العملاء حسبما نقل موقع سى إن إن.

قال فيل هاريسون، نائب الرئيس والمدير العام لستاديا، فى مدونة إن خدمة ألعاب المستهلكين "لم تكتسب الزخم الذى توقعناه من المستخدمين."

وفقًا لما ذكره هاريسون، تخطط جوجل لرد الأموال للعملاء مقابل "جميع مشتريات أجهزة ستاديا التى تم شراؤها من خلال متاجر غوغل، وجميع مشتريات محتوى الألعاب والإضافات التى يتم إجراؤها من خلال متجر ستاديا."

أطلقت شركة جوجل ستاديا فى العام 2019، مما يجعلها واحدة من العديد من عمالقة التكنولوجيا الذين يستثمرون فى سوق الألعاب. وصفها البعض فى ذلك الوقت باسم نتفليكس لألعاب الفيديو، حيث تتيح للمستخدمين بث الألعاب وتشغيلها عبر الهواتف الذكية ومتصفحات الويب والأدوات الأخرى باستخدام جهاز البث Chromecast من جوجل.

لكن كانت هناك إشارات سابقة على أن ستاديا كانت تعاني، فقد أشارت جوجل فى العام 2021 أنها ستتوقف عن صنع ألعاب الفيديو لمنصتها ستاديا. اضطرت بعض شركات التكنولوجيا الأخرى إلى إعادة التفكير فى استراتيجيات الألعاب أيضًا، فقد قالت فيسبوك الشهر الماضى إنها ستغلق تطبيق الألعاب المستقل هذا الخريف.

وتأتى هذه الخطوة أيضًا فى الوقت الذى تعيد فيه شركة غوغل وشركات التكنولوجيا الأخرى التفكير فى التوظيف والاستثمارات وسط تراجع السوق والمخاوف من ركود عالمى يلوح فى الأفق.

ورغم إغلاق الخدمة، قال هاريسون إن جوجل ما زالت "ملتزمة بقوة بالألعاب". وفقًا لهاريسون، تتوقع الشركة استخدام بعض التقنيات المستخدمة فى ستاديا لمنتجات أخرى.

وأضاف هاريسون أن اللاعبين سيكون بإمكانهم الوصول إلى مكتبة ألعاب ستاديا الخاصة بهم وسيكونون قادرين على اللعب حتى 18 يناير 2023. وقال إنه من المتوقع أن تكتمل غالبية عمليات رد الأموال "بحلول منتصف يناير 2023"، وستتوفر تفاصيل إضافية عن هذه العملية فى مركز المساعدة الخاص بالخدمة.