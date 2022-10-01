شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هليكوبتر ناسا تحلق فى الرحلة الثالثة والثلاثين على المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت طائرة الهليكوبتر الإبداع Ingenuity Mars التابعة لوكالة ناسا للطيران مرة أخرى، وظلت عالياً لمدة دقيقة تقريبًا في طلعتها الجوية الثالثة والثلاثين خارج الأرض.

حلقت الإبداع إلى سماء المريخ محققة رحلة استغرقت 55 ثانية، وحلقت الطائرة العمودية التي يبلغ وزنها 4 أرطال (1.8 كيلوجرام) بحوالى 33 قدمًا (10 أمتار) في الهواء، حيث تحركت حوالي 365 قدمًا (111 مترًا) قبل أن تهبط في موقع جديد، وفقًا لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في جنوب كاليفورنيا، والذي يدير مهام كل من الإبداع والمثابرة.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تساعد الإبداع مركبة المثابرة في استكشاف Jezero Crater، التي استضافت بحيرة ودلتا نهر في الماضي القديم، وفي وقت لاحق من عشرينيات القرن الحالي، تخطط وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية معًا لإطلاق مهمة عودة عينة إلى المنطقة، والتي ستستخدم طائرات هليكوبتر مثل Ingenuity لالتقاط العينات التي تم جمعها بواسطة المثابرة ونقلها إلى صاروخ لإطلاقها مرة أخرى إلى الأرض.

وواجهت المثابرة بعض التحديات أثناء محاولتها أداء كشط الصخور في وقت سابق من الأسبوع، حيث كشف العلماء مؤخرا أنه على الرغم من مواجهة هذه الصعوبات إلا أنه تم الاستفادة من التجربة، حيث قالوا، "حصلنا على معلومات حول تماسك وقوة الصخور وأتيحت لنا الفرصة لمراقبة ومقارنة أسطح الصخور المكسورة حديثًا والمتأثرة بالعوامل الجوية". وأضافوا: "بفضل العمل السريع للعلم والمهندسين تم اختيار هدف جديد للتآكل الناجح بعد يومين فقط".