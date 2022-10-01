شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تعيد تصميم تطبيق Play Store على الأجهزة اللوحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل قامت بإعادة تصميم نسخة تطبيق متجرها بلاي ستور للتطبيقات ليصبح مناسب بشكل أكبر للأجهزة اللوحية، حيث تتلقي نسخة التطبيق الآن بعض التغييرات الجديدة.

ووفقًا للتقرير، أعادت جوجل تصميم تطبيق Play للأجهزة اللوحية باستخدام أدوات تنقل جديدة، مما يوفر تجربة تصفح أفضل، فيما يتميز تطبيق Play Store المعاد تصميمه بشعار التطبيق في الزاوية اليسرى العلوية جنبًا إلى جنب مع شريط تنقل بسيط قائم على الرموز، وذلك على الرغم من أن تخطيط التطبيق والقائمة لا يزالان كما هو الحال في الإصدار الأقدم.

وكانت جوجل قد أعلنت جوجل عن العديد من الميزات الجديدة للبحث والخرائط والتسوق في حدث "البحث على 22"، وأعلنت الشركة عن اختصارات جديدة للحصول على نتائج أسرع، ويتضمن ذلك خيارات التسوق والترجمة وتحديد الموسيقى أو البحث عن الصور في ألبوم الكاميرا والمزيد، كذلك فيتم اقتراحات كلمات رئيسية جديدة لتجربة بحث أفضل وبعض التحسينات المرئية التي تعرض الآن البحث الأكثر صلة في الأعلى.