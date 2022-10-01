شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تكشف عن جهاز جديد لتتبع النوم والمساعدة على الاستيقاظ فى الوقت المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمازون عن منتج جديد ضمن تشكيلة Halo - Halo Rise - وهو في الأساس جهاز تعقب متعدد الأغراض بجانب السرير مصمم لتحسين وتتبع النوم للمستخدمين، حيث يأتي Halo Rise مزودًا بأجهزة استشعار مدمجة تتعقب نوم المستخدمين وتوفر رؤى وتحليلات نوم مخصصة.

ويبلغ سعر جهاز تتبع النوم غير القابل للارتداء 139.99 دولارًا، ويأتي مع عضوية Halo لمدة ستة أشهر، وبصرف النظر عن تتبع النوم ، تقيس المستشعرات اللا تلامسية أيضًا الحركات وأنماط التنفس وتقدم للمستخدمين رسومًا بيانية لـ Rem والنوم الخفيف والعميق إلى جانب معلومات إضافية مثل درجة حرارة الغرفة والرطوبة والضوء لتحليل أفضل للنوم.

وباستخدام هذه المعلمات ، يمكن للجهاز أيضًا تقديم توصيات حول كيفية تحسين بيئة نوم الغرفة، ويتوافق Halo Rise أيضًا مع Alexa ويوفر خيارات مثل التحقق من رؤى نومك وأيضًا تخصيص تجربة نومك، ويمكن للمستخدمين ببساطة أن يطلبوا من Alexa إخبارهم "كيف ينامون".

ويمكنه أيضًا المزامنة مع المنبه الذكي لـ Halo Rise ليتم إيقاظه بصوت مفضل وأيضًا دمجه مع الأجهزة المنزلية الذكية، وتأتي Halo Rise أيضًا بمصباح LED 300 لوكس يمكن استخدامه كضوء إيقاظ، وسماعة إنذار صغيرة، ومستشعر بيئة وأزرار لتنشيط الميزات التي تشمل ضبط سطوع الضوء للقراءة ، وبدء محاكاة غروب الشمس ، والغفوة.