10 من أفضل بدائل الفوتوشوب للكومبيوتر والهاتف

الفوتوشوب هو من أهم البرامج المعروفة التي أصدرتها شركة Adobe لأغراض التصميم والتعديل على الصور، حيث يعد التطبيق الإحترافي الأفضل في التعامل مع الصور، وكمقابل لمميزات التي يحملها والأدوات المتاحة به والتي لا غنى عنها جميعها فهو يعد من التطبيقات المدفوعة، والتي يعد مشكلة للعديد من المستخدمين الغير قادرين على دفع تكلفة حزمة Adobe لارتفاع ثمنها خاصة في هذه الأيام، لذا قد آتيتك بعشرة من أفضل البدائل للفوتوشوب للكومبيوتر والهاتف والاجهزة اللوحية، والتي ستتعرف عليها تاليًا في هذا المقال.

مجموعة من أفضل بدائل الفوتوشوب للكومبيوتر والهاتف:

تاليًا سأعرض عليك مجموعة من التطبيقات الأفضل كبدائل لتطبيق الفوتوشوب، سواء كنت من مستخدمي الهاتف أو الكومبيوتر!

GIMP

يعد تطبق GIMP من أقوى منافسي تطبيق الفوتوشوب، ويعتبر بديلًا مجانيًا مناسبًا وقويًا للفوتشوب، حيث يحتوي على جميع الإعدادات الرئيسية والأساسية والثانوية التي قد يحتاجها أي شخص يتعامل مع الفوتوشوب..نعم بواجهة قليلة التعقد، نعم لا يبدو بسهولة التعامل مع الفوتوشوب، لكنه يأدي الغرض بأٌقوى شكل وأفضل نتيجة، فمهما كان الغرض الذي قد تلجأ للفوتشوب لأجله؛ ستجده في تطبيق GIMP، يعد هذا التطبيق مفتوح المصدر ومجاني بشكل كامل، يمكن تحميله على جميع أنظمة الويندوز ويأتي بالعديد من اللغات المتاحة ومنها اللغة العربية، ويمكن التعامل والتعرف على كافة أنواع الملفات بكافة الصيغ، وحتى تلك الملفات القائمة في صيغتها على تطبيق الفوتوشوب بذاته، لذا يعد من أقوى بدائل الفوتوشوب التي يمكنك تحميلها واستخدامها على جهازك، ويمكن التعامل معه حتى ولو كانت إمكانيات جهازك متوسطة.

مميزات التطبيق:

يعد تقريبًا أقوى بديل للفوتوشوب للكومبيوتر.

تدعمه جميع الأنظمة.

مفتوح المصدر ومجاني بشكلٍ كامل.

يحتوي على جميع الأدوات تقريبًا التي تستطيع أن تجعله بديلًا قويًا للفوتوشوب.

يمكن من خلاله التعديل على الصور وتصميمها من الصفر.

يمكن التحكم في الصور من خلال الطبقات عند الدمج.

يحتوي على العديد من الخطوط.

يأتي داعمًا تقريبًا لعشرين لغة منهم اللغة العربية.

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Photo Pos Pro

أحد البدائل الخفيفة والبسيطة للفوتوشوب، يدعمه جميع إصدارات الويندوز، وبه العديد من الأدوات الهامة والأساسية للقيام بالتعديل على الصور وتحريرها بشكل احترافي وبشكل مجاني! فإذا أردت إضافة الطبقات والتحكم بها، أو التعديل على الألوان أو ضبط الإضاءة بجميع إعداداتها، والقيام بالتصحيح التلقائي للصور معتمدًا في ذلك على الذكاء الإصطناعي، كما أنه يأتي بواجهة مميزة وسهل التعامل معها بلا تعقيدات، مما يجعله من أفضل بدائل الفوتوشوب للكومبيوتر.

مميزات التطبيق:

أحد أفضل البدائل للفوتوشوب للكومبيوتر.

يدعمه جميع إصدارات الويندوز.

به العديد من الأدوات الهامة والأساسية للتعديل والتصميم.

يمكن التحكم في طبقات الصور عند الدمج.

يمكن التحكم في الإضاءة ومستوى درجات الألوان في الصور.

يأتي بواجهة مميزة وسهل التعامل معها.

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Krita

أحد أفضل التطبيقات البديلة للفوتوشوب، والذي يقدم خدماته بشكل مجاني بالكامل فإنه تطبيق مفتوح المصدر، ويعمل على جميع الأنظمة ما إذا كان ويندوز أو لينكس أو ماك، يأتي هذا التطبيق بالعديد من الأدوات الهامة والأساسية للتعامل مع الصور سواء أردت تصميم الصور أو التعديل عليها، بكافة الأدوات الهامة اللازمة البديلة للفوتوشوب.

مميزات التطبيق:

من أفضل بدائل الفوتوشوب للكومبيوتر.

يعد من التطبيقات مفتوحة المصدر المجانية بالكامل.

يعمل على جميع الأنظمة.

يأتي بالعديد من الأدوات الأساسية والهامة للتعامل مع الصور.

يستطيع أن يكون بديلًا جيدًا للفوتوشوب.

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Paint

هل تتذكر تطبيق الرسام الذي عرفناه قديمًا ؟ هذا التطبيق نسخة مطورة ومنافسة له تأتي بمميزات إَضافية، وتأتي بكافة الأدوات الأساسية التي تجعله من أهم بدائل الفوتوشوب للكومبيوتر، حيث يدعم إمكانية التحكم في الصورة عن طريق الطبقات، ووجود العديد من التأثيرات الخاصة للصور، والتعديل على الألوان والإضاءة وأدوات القص والقطع، وإَضافة الصور ودمجها وهذا بالتأكيد لدعمه نظام الطبقات! كما أنه يعمل على جميع إصدارات الويندوز، ويقدم خدماته بشكل مجاني وبسيط.

مميزات التطبيق:

من أهم بدائل الفوتوشوب للكومبيوتر.

يأتي بكافة الأدوات الأساسية للتعامل مع الصور.

يمكن التحكم من الصور عن طريق الطبقات.

يحتوي على العديد من التأثيرات.

يمكن التعديل على درجات الألوان في الصورة من خلاله.

يمكن التعديل على الإضاءة في الصور.

يعمل على جميع إصدارات الويندوز.

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Pixlr

Pixler هو تطبيق للتعديل على الصور وتصميمها مقدم من شركة Autodesk، وهو من إحدى التطبيقات المتاحة على الإنترنت في وضع الويب فقط، حيث يمكنك فتحة من خلال المتصفح والتعديل على الصور وتصميمها من خلاله، وبالتالي دعني أخبرك أنه لا يمكنك استخدامه إلا عندما تكون متصل بالإنترنت، يحتوي على العديد من الأدوات المميزة والإحترافية والأساسية، ليكون بديلًا جيدًا لتطبيق الفوتوشوب! ويأتي هذا التطبيق بوضعين؛ وضع Pixlr E والذي يمكن من خلاله التعديل على الصور بشكل احترافي بالإَضافة لتصميمها! وهناك Pixlr X والذي يقتصر على التعديل على الصور بالأدوات الأساسية اللازمة لتحرير الصور.

مميزات التطبيق:

من أقوى بدائل الفوتوشوب للكومبيوتر والهاتف.

يحتوي على العديد من الأدوات الهامة والأساسية لتصميم الصور وتحريرها

يمكنه التحكم في إضاءة الصور.

يمكنه التحكم في التعديل على مستويات الألوان في الصور.

يمكن إَضافة الصور ودمجها.

يمكن تصميم الصور من الصفر.

PicMonkey

هو من أفضل بدائل تطبيق الفوتوشوب، ويأتي هذا التطبيق متاحًا على الإنترنت، حيث يمكنك الدخول عليه من خلال المتصفح ما إذا كان بالكومبيوتر أو بالهاتف أو الجهاز اللوحي الخاص بك، ويحتوي هذا التطبيق على العديد من الأدوات المميزة والإحترافية لتصميم الصور وتحريرها بأفضل شكل، يحتوي على العديد من الخطوط المميزة للكتابة على الصور عند تصميمها ويحتوي على أكثر من 1000 قابل للإستخدام! يمكن من خلاله القيام بالعديد من المهام..مثلا تجميع الصور في قالب وإمكانية الرسم وإضافة الطبقات وحذفها ودمجها، كما يحتوي على العديد من المرشحات (الفلاتر) والذي يجعله من أفضل بدائل تطبيق الفوتوشوب، وتحتوي النسخة المدفوعة منه على المزيد..وتعفيك من إزعاج الإعلانات.

مميزات التطبيق:

من أفضل وأهم بدائل الفوتوشوب للكومبيوتر والهاتف.

يحتوي على العديد من الأدوات الهامة لتصميم وتحرير الصور.

يحتوي على أكثر من 1000 قالب قابل للإستخدام.

يحتوي على العديد من الخطوط المميزة للكتابة على الصور.

يمكن التحكم من الصور عن طريق الطبقات.

Photopea

هو أحد أفضل بدائل الفوتوشوب المتاحة على الويب في شكل تطبيق، يحتوي على العديد من المميزات وعلى العديد من الأدوات الأساسية والقوية للتعامل مع الصور من حيث تعديلها وتصميمها، كإَضافة الصور والتعديل على الألوان والتحكم في مستويات الإضاءة بكافة إعداداتها، وإمكانية إضافة الصور، ومن أهم مميزاته هو التعرف على العديد من أنواع الملفات كالـ الـ PSD و AI و XD و PDF ، حيث يمكنك التعديل على الصور من خلاله حتى ولو كانت بصيغة من الصيغ الفائته فلا يقتصر على صيغ الـ JBEJ أو الـ PNG، بالإضافة لإمكانية حفظ الصور وتصديرها بصيغ مختلف وأهمها صيغة الـ PSD والتي تُمَكنك من التعامل مع نفس الملف مرة أخرى بنفس الطبقات والإعدادات وإتاحة التعديل عليها في أي وقتٍ شئت! والذي يجعله من أهم بدائل الفوتوشوب الهامة والمجانية.

مميزات التطبيق:

من أهم وأفضل بدائل الفوتوشوب للهاتف والكومبيوتر.

به الكثير من الأدوات الأساسية والقوية لتصميم وتحرير الصور.

يدعم العديد من صيغ الملفات (الصور).

يدعم الحفظ بالعديد من الصيغ كصيغة PSD.

يمكن التحكم في مستويات الإضاءة.

يمكن التحكم في درجات الألوان في الصورة.

Polarr

من بدائل الفوتوشوب البسيطة التي لا تحتوي على العديد من التعقيدات، به العديد من الأدوات الأساسية اللازمة للتعديل على الصور بطريقة بسيطة وغير معقدة/ لا يبدو بكامل احترافية الفوتوشوب ولكنه يفي بالغرض عندما تود القيام بمهام من الكتابة على الصور، وإَضافة المرشحات، وإَضافة الطبقات الإحترافية، والقيام بقص الصور وتدويرها وإزالة البقع الغير مرغوب بها في الصورة، والتحكم في الإَضاءة والألوان في الصورة وبالإضافة لأداة تجميل الوجه التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي ككافة أدوات التطبيق..والتي تعد مهامًا أساسية قد يحتاجها أي شخص، لذلك هو تطبيق لمن بحاجة للتعديل البسيط على صورته وبجودة عالية، وموجود ومتاح فقط على الإنترنت من خلال المتصفح الذي لديك..كل ما عليك فقط هو زيارة الموقع عند اتصالك بالإنترنت.

مميزات التطبيق:

من أبسط بدائل الفوتوشوب للكومبيوتر والهاتف.

يحتوي على العديد من الأدوات الأساسية اللازمة للتعديل على الصةر.

يمكن من خلاله الكتابة على الصور.

به العديد من المرشحات المميزة للصور.

يمكن من خلاله التحكم في الطبقات.

يمكن إزالة البقع الغير مرغوب بها في الصورة.



Fotor

من أفضل بدائل تطبيق الفوتوشوب القوية التي يمكننا ترشيحها لأجلك، فإذا وددت التعديل على صورة، أو إنشاء تصميم من الصفر، أو بالإعتماد على القوالب الجاهزة! أو حتى تجميع الصور بشكل جميل واحترافي، فهذا تطبيق مميزة لهذه المهام، حيث يحتوي على الأدوات الأساسية اللازمة للتعامل مع الصور، كاحتواءه على العديد من التأثيرات وأدوات تجميل الوجه وإضافة الإطارات والملصقات والقيام بالكتابة على الصور! بالإضافة إلى إمكانية إزالة الخلفية، والتعديل على الإضاءة والألوان بكافة الإعدادات الأساسية اللازمة لذلك، وكل ذلك وأكثر في النسخة المدفوعة! مما يجعله من أفضل بدائل الفوتوشوب التي يمكنك استخدامها من خلال المتصفح الخاص بك فقط عند اتصالك بالإنترنت.

مميزات التطبيق:

من أفضل البدائل الهامة للفوتوشوب للكومبيوتر والهاتف.

يحتوي على العديد من الأدوات الهامة والأساسية للتحرير والتصميم.

يحتوي على العديد من القوالب للإستخدام.

يأتي بأداة إزالة الخلفية من الصورة.

يمكن التعديل على الإضاءة والألوان من خلاله.

Sumo paint

من أفضل بدائل الفوتوشوب الذي يأتي بنسخة مجانية متاحة للويب يمكنك استخدامها من خلال الهاتف أو الكومبيوتر أو الجهاز اللوحي، ويأتي هذا التطبيق مدعوم بالعديد من الأدوات الهامة والأساسية التي تمكنك من التعامل مع الصور بشكل احترافي، كالتعديل على الإضاءة والتحكم في درجات الألوان، والرسم بحرية على الصورة والعديد من التأثيرات، ويدعم الذكاء الإصطناعي للتعامل مع الصور باحترافية، وأداة إزالة الأجزاء الغير مرغوب بها في الصورة وغيرهم من الأدوات القوية، يمكنك استخدامه من خلال المتصفح الخاص بك فقط بزيارة الموقع عند الإتصال بالإنترنت.

مميزات التطبيق:

من أفضل البدائل لتطبيق الفوتوشوب للكومبيوتر والهاتف.

يحتوي على العديد من الأدوات الهامة والأساسية للتعامل مع الصور.

يمكن التحكم في الإضاءة والألوان من خلاله.

يمكن الرسم باحترافية من خلاله.

يدعم الذكاء الإصطناعي.