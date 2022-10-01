شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تختبر خاصية مستعارة من تيك توك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع جيزمو تشاينا أن تويتر تخطط لاعتماد خاصية جديدة مشابهة تمامًا لخاصية تصفح الفيديو الموجودة فى تيك توك، وتملك منصات مثل إنستجرام ويوتيوب ذلك النموذج من الفيديوهات، ويبدو أن تويتر آخر المنضمين إلى هذا الركب.

ووفقا لما ذكره "الرؤية"، تعمل تويتر حاليًا على اختبار الخاصية الجديدة فى أحدث نسخة من تطبيقها، ويستطيع المستخدمون من خلال هذا أن يشغلوا مقاطع الفيديو بوضعية الشاشة الكاملة بنقرة زر واحدة، بالتالى تعطى المستخدم تجربة مشاهدة سهلة وغامرة.

وبالنسبة لمن يرغب بتجربة هذه الخاصية، كل ما عليه فعله أن يفتح تطبيق تويتر وينقر على زر البحث فى الأسفل، وعند التصفح بالنزول إلى الأسفل، سيعرض هذا خيار إيجاد قسم «فيديوهات لك».

وعند اختيار هذا الخيار، سيتم توجيه المستخدم إلى وضعية الفيديو الغامر على الشاشة الكاملة حيث يمكن له أن يتوجه إلى الأعلى ليتصفح الفيديوهات واحدًا تلو الآخر، وستكون الفيديوهات المعروضة معتمدة على متابعى المستخدم وكذلك الأشخاص الذى قد لا يكون متابعًا لهم، وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل أن يكون الاختيار معتمدًا على المحتوى الذى شاهده المستخدم مؤخرًا، وفى الوقت الحالى، هذه الخاصية متوفرة حصريًا لمستخدمى أجهزة أندرويد، ولكن من المفترض أن تصبح متوفرة أيضًا لدى مستخدمى نظام iOS أيضًا.

أما فى قسم «فيديوهات لك» فإن المحتوى الذى يتم عرضه سيظهر عدد المشاهدات التى حصلت عليها مقاطع الفيديو، وعلاوة على ذلك، ستظهر التغريدات أيضًا الأمور والتغريدات التى قد يكون المستخدمون مهتمون بها، وفى الوقت الحالى، لا يتوفر وضع الفيديو الجديد إلا فى بعض المناطق من العالم التى تستخدم تويتر باللغة الإنجليزية.