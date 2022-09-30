تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعرض رؤيتها حول عالم الميتافيرس ومدى أثره على المستقبل

القاهرة - سامية سيد - عرضت مايكروسوفت نظارتها الرائدة للواقع المختلط ''Microsoft HoloLens 2'' لأول مرة، ويتميز جهازها للواقع المختلط الثلاثى الأبعاد بالقدرة على تعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى العمليات عبر مختلف القطاعات.

ووفقا لما ذكره موقع "الرؤية"، سيعمل جهاز التصوير المُجسم للواقع المختلط من مايكروسوفت على تعزيز الإنتاجية وتحسين مستوى العمليات، مما يمكن المؤسسات عبر مختلف القطاعات من الابتكار بثقة والعمل بدقة، وتقوية أطُر العمل التعاونى بشكل عام.

ويرتكز نهج مايكروسوفت فى تكنولوجيا الميتافيرس على أولوية مبدأ الأمان، وذلك من أجل ضمان تقديم تجارب شاملة ومتكاملة تتسم بالأمان والثقة التامة.

وتطلع الشركة لوضع خبراتها التى تزيد على ثلاثين عامًا فى سبيل خدمة المستهلك، عبر سلسلة من الاستثمارات فى العديد من التقنيات مثل إنترنت الأشياء، وحلول التوأم الرقمى، وتقنيات الذكاء الاصطناعى، والاجتماعات الافتراضية عبر منصة (تيمز)، وحلول الواقع المعزز والافتراضى من خلال منصة (ميش) ونظارة (هولولينس).