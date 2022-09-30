شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة الفضائية "روزيتا" تصطدم بمذنب فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اصطدمت المركبة الفضائية روزيتا التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية عمدا بمذنب في 30 سبتمبر 2016، حيث تم إطلاق روزيتا Rosetta في عام 2004، وقضيت 10 سنوات فى مطاردة المذنب 67P، وهو صخرة فضائية على شكل بطة مطاطية تدور حول الشمس بين الأرض والمشترى.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، أمضت روزيتا العامين التاليين فى وضع علامات على المذنب أثناء انتقاله عبر النظام الشمسى، وعندما حان وقت انتهاء المهمة، اصطدمت روزيتا برفق بالمذنب.

جدير بالذكر أنه اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) مؤخرا عمدا بكويكب، ولكن ليس لإنهاء مهمتها مثل روزيتا، إنما في محاولة لتحويل مساره بعيدا عن الأرض، في اختبار غير مسبوق يهدف لتعليم البشرية كيفية منع الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض.