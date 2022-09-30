شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق واجهة جديدة لمنصة Stadia على الأجهزة المكتبية .. أعرف أبرز المميزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن واجهة مستخدم جديدة لسطح المكتب لـ Stadia ، وفقًا لتقرير صادر عن 9To5Google بناءً على تأكيد من مدير مجتمع Stadia الرسمي، حيث تهدف واجهة مستخدم سطح المكتب الجديدة إلى جعل تجربة المستخدم على النظام الأساسي لسطح المكتب أكثر بساطة، كما يضيف أقسامًا تحتوي على تفاصيل مختلفة عن اللعبة للاطلاع السريع.

وستحتوي واجهة المستخدم الجديدة على تخطيط على غرار البطاقة وأزرار "استئناف اللعب" للعناوين التي تم تشغيلها مؤخرًا حتى يسهل على اللاعبين الانضمام إلى متعة الألعاب، فيما يجري حاليا طرح الواجهة الجديدة للمستخدمين بشكل تدريجي، وفقًا لـ Google ويجب أن تكون متاحة لجميع مستخدمي Stadia "قريبًا".

وستحتوي واجهة المستخدم الجديدة على لافتة كبيرة "Game On" يمكنك من خلالها مواصلة رحلتك في عنوان أو اكتشاف ألعاب وزملاء جدد، وقد تطالبك بعض العناوين في حسابك على Stadia باللعب عبر الإنترنت في حفلات عامة مفتوحة مع خيارات للانضمام إليها بسرعة، وقد تظهر أيضًا الألعاب المجانية أو المروجة في هذه القائمة.

ومع ذلك ، لم يتم استبدال علامة التبويب "مكتبتك" ولا يزال من الممكن العثور عليها ضمن القسم الذي تم تجديده، وأضافت Google أيضًا قسم "التعرف على Stadia" في Stadia Home والذي يسرد تفاصيل مختلفة، وستتمكن من رؤيته تحت اللقطات والتسجيلات وحالات اللعبة داخل اللعبة، وبعد واجهة المستخدم الجديدة لسطح المكتب ، قد تختار Google أيضًا إصدار Android TV جديدًا لواجهة المستخدم ولكن لا يوجد إعلان بخصوص ذلك حتى الآن.