شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن عن الموعد الجديد لإطلاق مركبة Dragon نحو المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة ناسا أنها قررت تأجيل عملية إطلاق مركبة Crew Dragon مرة أخرى بسبب سوء الأحوال الجوية فى منطقة إطلاق المركبة، وجاء فى بيان صادر عن الوكالة "تقرر تأجيل إطلاق مركبة Crew Dragon مرة أخرى، وليوم إضافى بسبب إعصار إيان الذى ضرب منطقة إطلاق المركبة فى فلوريدا".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف البيان "إطلاق المركبة كان من المفترض أن يتم فى 3 أكتوبر القادم من قاعدة كانافيرال فى فلوريدا، وبسبب الإعصار المذكور تقرر تأجيل العملية إلى 4 أكتوبر، وبعدها تقرر تأجيل الموعد مرة أخرى إلى يوم الأربعاء 5 أكتوبر، ليس قبل الساعة (19:00 بتوقيت موسكو)، وفى حال لزم الأمر فإن الخبراء فى ناسا يدرسون احتمالية تأجيل الإطلاق إلى الفترة ما بين 6 و9 أكتوبر".

وأشارت ناسا إلى "أن تأجيل عملية الإطلاق أكثر من مرة سببه تحرك الإعصار عبر منطقة ولاية فلوريدا، لذا سيواصل الخبراء مراقبة الأحوال الجوية وسيعدلون موعد الإطلاق مرة أخرى إذا لزم الأمر".

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت فى 15 يوليو الفائت عن توقيع اتفاقية مع وكالة ناسا بشأن الرحلات الفضائية المأهولة المشتركة إلى المحطة الفضائية الدولية، وبدوره ذكر قائد فريق رواد الفضاء الروس، أوليج كونونينكو، أن بنود الاتفاقية تتضمن إرسال 3 رحلات على متنها رواد روس إلى المحطة باستخدام مركبات Crew Dragon الأمريكية.