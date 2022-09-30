شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. لعبة FIFA 23 تسمح للاعبين بتعطيل التعليقات "الحرجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت EA الإصدار الرسمى لآخر لعبة FIFA تابعة لها - FIFA 23 - اليوم 30 سبتمبر، والتى قيل أنها تصل بالعديد من المميزات الجديدة، ولعل إحدى الميزات التى تم تضمينها فى الإصدار الأخير هى خيار تعطيل التعليق النقدى (critical commentary)، حيث ستسمح هذه الميزة للاعبين بإيقاف التعليق الذى ينتقد لعبهم.

كيفية تعطيل التعليق النقدي

يمكن للاعبين تعطيل التعليق الناقد فى قائمة إعدادات FIFA 23، وهنا، يمكن للاعبين العثور على مربع يقول "تعطيل التعليق الحرج"، وسيؤدى تحديد هذا المربع إلى منع ديريك راى وستيوارت روبسون وأليكس سكوت من تقديم الاقتراحات والنصائح الهامة فى تعليقهم، وبحسب ما ورد تحتاج الميزة إلى مزيد من التطوير حيث لا يبدو أنها تعمل بشكل صحيح أثناء التجارب.

أهمية خيار تعطيل التعليقات الحرجة

سيؤدى تمكين هذا الخيار إلى منع المعلقين من انتقاد التعليقات النقدية ويمكن أن يخلق تجربة ألعاب سلبية ويمكن أن يؤثر حتى على اللاعب عقليًا، وتركز هذه الميزة بشكل أساسى على الأطفال الذين يلعبون هذه اللعبة، وبعد تجربة سلبية مع أى لعبة، يميل الأطفال إلى التوقف عن لعب هذا العنوان، خاصة عندما يحدث أثناء تجارب اللعب الأولية.

ويمكن أن يكون تعطيل التعليق الناقد مفيدًا للاعبين الحساسين وسيوقف اللعبة أيضًا من تقديم تأثير سلبى على اللاعبين، وفى أخبار أخرى، سيكون Ted Lasso وناديه AFC Richmond من Apple TV + متاحين أيضًا على FIFA 23.