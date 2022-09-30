تكنولوجيا: تويتر يختبر تصميما جديدا لواجهة الرسائل على أندرويد

القاهرة - سامية سيد - يختبر موقع تويتر الآن واجهة مستخدم مُعاد تصميمها للرسائل المباشرة على تطبيق أندرويد الخاص به، حيث شارك مستخدم تويتر يدعى Max Jambor لقطات شاشة تعرض تصميم واجهة المستخدم الجديد، ولم تصدر الشركة أى إعلان رسمى عن اختبار هذا التصميم الجديد.

لكن لم يشارك تويتر أيضًا أى معلومات حول وقت إتاحة تصميم واجهة المستخدم للرسائل المباشرة الجديدة لجميع المستخدمين، وبحسب ما ورد بدأ التصميم الجديد فى طرح بعض الاختبارات المحدودة.

وفى نفس السياق يختبر تويتر حاليًا العديد من الميزات الجديدة التى ستوفر تجربة محسّنة لمنصة المدونات الصغيرة الخاصة بها، ففى وقت سابق، أعلن تويتر عن "زر تعديل" والآن تختبر الشركة هذه الميزة مع أعضاء "تويتر Blue" أصحاب الحسابات المدفوعة.

وفى الآونة الأخيرة، قامت الشركة أيضًا بتوسيع علامة التبويب Spaces المعاد تصميمها لمستخدمى أندرويد والتى كانت متاحة سابقًا لمستخدمى iPhone، حيث أن علامة التبويب "Spaces" الجديدة متاحة حاليًا لمستخدمى تويتر Blue وتتضمن أيضًا - محطات الصوت والبودكاست والمزيد.

وفيما يتعلق بالميزة الجديدة فيضع التصميم الحالى منطقة كتابة الرسالة جنبًا إلى جنب مع الخيارات الأخرى - يتم تجميع كل من إرفاق الصورة والبحث عن GIF وزر الإرسال فى سطر واحد، ومع ذلك، يبدو أن التصميم الجديد قد فصل منطقة كتابة الرسالة ووضع مربع النص أعلى قليلًا من الأزرار الأخرى.

وأضاف تصميم واجهة المستخدم الجديد أيضًا مربعًا سفليًا يحيط بمنطقة كتابة النص المنفصلة والأزرار المتبقية، ويتماشى هذا المظهر الجديد إلى حد كبير مع تصميم أندرويد الحديث، واستخدم تويتر أدوات Jetpack Compose من Google لبناء هذا التصميم الجديد، وفقًا لتقارير 9to5Google، وبحسب ما ورد بدأت الشركة فى اختبار تصميم واجهة المستخدم الجديد فى يونيو.