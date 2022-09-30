تكنولوجيا: هل حدثت إلى "ويندوز 11"؟.. هذا حل مشكلة "الشاشة الزرقاء"

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة "مايكروسوفت"، قبل أيام، تحديثا جديدا لنظام "ويندوز"، لكنه سرعان ما لاقى انتقادات كثيرة بسبب المشاكل التى عانى منها المستخدمون، وواجه المستخدمون عدة مشاكل، بعد تحديث نظام "ويندوز"، الذى تم إطلاقه يوم 20 سبتمبر، حسب ما ذكر موقع "لابتوب ماغ" المتخصص فى التقنية.

ومن بين هذه المشاكل، ظهور "الشاشة الزرقاء" المعروفة اختصارا بـ"BSoD"، لدى بعض المستخدمين، وأوضح المصدر أن السبب فى هذا الخلل يكمن فى أن تحديث "Windows 11 22H2" لا يتوافق مع بعض برامج تشغيل الصوت، وهو الخطأ الذى يتسبب فى توقف نظام التشغيل وظهور "الشاشة الزرقاء".

ولحل هذه المشكلة، توصى "مايكروسوفت" بتحديث برنامج "Intel SST"، من خلال "الإعدادات"، ثم "التحديث والأمان"، وبعدها "تحديث ويندوز"، وانقر على "عرض التحديثات الاختيارية"، وقال "لابتوب ماغ" إنه يجب تحديث البرنامج إلى إصدار أحدث من 10.29.0.5152 أو 10.30.0.5152، مضيفا "حينها، سيكون المستخدم قد تجاوز خلل الشاشة الزرقاء".

هذا وكشفت تقارير أن مايكروسوفت تعمل على طرح تحديث جديد يعالج مشاكل "Windows 11 22H2".