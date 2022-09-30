شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكتشفون دليلًا جديدًا على وجود مياه سائلة تحت الغطاء القطبى للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء أدلة جديدة تشير إلى احتمال وجود مياه سائلة على المريخ، وهو اكتشاف مهم لتحديد ما إذا كان الكوكب الأحمر قد استضاف الحياة في يوم من الأيام، وتقدم الدراسة التي قادتها جامعة كامبريدج أول دليل مستقل يستخدم بيانات أخرى غير الرادار على وجود مياه سائلة تحت الغطاء الجليدي القطبي الجنوبي للمريخ.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الدكتور فرانسيس بوتشر، الباحث الثاني للدراسة من جامعة شيفيلد ، في بيان: "تقدم هذه الدراسة أفضل مؤشر حتى الآن على وجود ماء سائل على المريخ اليوم لأنه يعني أن اثنين من الأدلة الرئيسية تكشف عن البحيرات تحت الجليدية التي تم العثور عليها الآن على سطح المريخ.

وأضاف في بيانه أن "الماء السائل عنصر أساسي للحياة، على الرغم من أنه لا يعني بالضرورة وجود الحياة على المريخ".

استخدم فريق البحث الدولي، الذي شمل أيضًا علماء من جامعة نانت وكلية دبلن الجامعية، قياسات مقياس الارتفاع بالليزر للمركبة الفضائية لشكل السطح العلوي للغطاء الجليدي لتحديد الأنماط الدقيقة في ارتفاعه، ثم أظهروا أن هذه الأنماط تتطابق مع تنبؤات نموذج الكمبيوتر لكيفية تأثير جسم مائي تحت الغطاء الجليدي على السطح.

يحتوي المريخ على أغطية جليدية مائية سميكة في كلا قطبيه، مثل الأرض، والتي تكافئ تقريبًا في الحجم المشترك للغطاء الجليدي في جرينلاند.

ومع ذلك، على عكس الصفائح الجليدية للأرض، التي تحتوي على بحيرات جليدية كبيرة وقنوات مائية تحتها، يُعتقد أن القمم الجليدية القطبية للمريخ متجمدة طوال الطريق إلى صخور الأرض بسبب المناخ المتجمد للكوكب الأحمر.

تتفق نتائج الباحثين، التي تم الإبلاغ عنها اليوم في مجلة Nature Astronomy، مع قياسات رادار للجليد سابقة تم تفسيرها في الأصل لإظهار منطقة محتملة من الماء السائل تحت الجليد.

استخدم الفريق مجموعة متنوعة من التقنيات لفحص البيانات المأخوذة من القمر الصناعي Mars Global Surveyor التابع لوكالة ناسا عن التضاريس السطحية لجزء من الغطاء الجليدي القطبي الجنوبي للمريخ حيث تم تحديد إشارة الرادار.

وكشف تحليلهم عن تموج سطحي بطول 10-15 كيلومترًا يشتمل على منخفض ومنطقة مرتفعة مقابلة ، وكلاهما ينحرف عن سطح الجليد المحيط بعدة أمتار.