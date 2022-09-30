شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: امرأة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تسليم قيادة محطة الفضاء إلى سامانثا كريستوفوريتي، وهي الآن أول امرأة أوروبية مسئولة عن المختبر المداري، وتتولى كريستوفوريتي رئاسة محطة الفضاء الدولية، حيث يؤكد شركاؤها المختلفون على استمرار التعاون في مجال الفضاء على الرغم من الصراع على الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإن كريستوفوريتي هى خامس قائد أوروبي لمحطة الفضاء الدولية، بعد فرانك دي وين وألكسندر جيرست ولوكا بارميتانو وتوماس بيسكيت، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.

كما أنه خلال حفل تغيير القيادة، أكد القائد السابق أوليج أرتيمييف أن المجمع يستضيف حاليًا 10 أشخاص يمثلون ثلاث دول: روسيا والولايات المتحدة وإيطاليا.

وقال أرتيمييف باللغة الروسية "هذا يعني أنه على الرغم من كل شيء، وعلى الرغم من كل الأزمات على الأرض، فإننا نواصل تعاوننا الدولي، والحمد لله أن هناك أشخاصًا أذكياء لا يوقفون خيط السلام هذا".

سيطلب الوضع الجديد من كريستوفوريتي أن تتولى مسؤولية أنشطة الطاقم في الموقع في محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك "أداء ورفاهية الطاقم في المدار، والحفاظ على التواصل الفعال مع الفرق على الأرض، وتنسيق استجابة الطاقم في حالات الطوارئ".

وستقود البعثة 68، التي تبدأ رسميًا عندما يغادر أرتيمييف وزملاؤه رواد الفضاء دينيس ماتفيف وسيرجي كورساكوف المختبر المداري على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز.