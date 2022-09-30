شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول طائرة ركاب كهربائية بالكامل فى العالم تحمل اسم رواية شهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت أول طائرة ركاب تعمل بالكهرباء في العالم لأول مرة لتصل إلى ارتفاع 3500 قدم خلال رحلة استغرقت 8 دقائق في واشنطن، فبعد سنوات من التطوير بواسطة Eviation Aircraft، انطلقت الرحلة الافتتاحية للطائرة عديمة الانبعاثات التي تعمل بمحركين كهربائيين بقدرة 640 كيلووات دون عوائق من مطار مقاطعة جرانت الدولي بواشنطن.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تستهدف الطائرة التي تسمى على اسم رواية عالمية Alice، أسواق الركاب والبضائع وستقوم عادةً بتشغيل رحلات تتراوح من 150 إلى 250 ميلاً.

كما أنه خلال الرحلة الافتتاحية، بدت المحركات أكثر هدوءًا، مثل آلات قص العشب الكهربائية، وأصدرت الطائرة نفسها ضوضاء كانت أشبه بالطنين أكثر من الزئير المعتاد لطائرة تعمل بالبنزين.

ستتوفر Alice بثلاثة تكوينات مختلفة: تكوين به تسعة ركاب، ومقصورة تنفيذية تتسع لستة ركاب، ونسخة eCargo.

وستدعم جميع التكوينات اثنين من أفراد الطاقم وستكون إصدارات المقصورة التنفيذية والشحن الإلكتروني متطابقة مع الركاب، باستثناء المقصورة الداخلية.

وقعت شركة Eviation في أرلينجتون بواشنطن بالفعل صفقة مع شركة DHL Express لشراء 12 طائرة من طراز Alice eCargo، بالإضافة إلى ذلك ، قامت شركتا طيران إقليميتان ، كيب إير ومقرها ماساتشوستس وشركة جلوبال كروسينج إيرلاينز ومقرها فلوريدا، بتقديم طلبات شراء 75 و 50 طائرة على التوالي.

وقال جريجوري ديفيس ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Eviation ، في بيان: "اليوم نبدأ حقبة جديدة من الطيران، لقد نجحنا في إمداد السماء بالكهرباء من خلال أول رحلة طيران لا تُنسى".

وأضاف ديفيس، "يعرف الناس الآن كيف يبدو الطيران الميسور التكلفة والنظيف والمستدام لأول مرة في طائرة تعمل بالكهرباء بالكامل وذات جناح ثابت".