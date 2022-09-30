شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسهل العثور على نتائج البحث من Reddit والمنتديات الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على تسهيل العثور على نتائج البحث من Reddit ومواقع المنتديات الأخرى، حيث يضيف محرك البحث وحدة نمطية جديدة تعرض المناقشات التي تحدث في المنتديات عبر الويب للاستفسارات التي قد تستفيد من الإجابات ذات المصادر الجماعية.

وستعرض وحدة "المناقشات والمنتديات" المنشورات ذات الصلة من مواقع مثل Reddit وQuora إلي جانب المزيد من نتائج البحث التقليدية.

وليس من الواضح كيف تحدد جوجل أنواع عمليات البحث الأكثر ملاءمة لمشاركات المنتدى. تقول الشركة إن نتائج "المنتدى" الجديدة "ستظهر عندما تبحث عن شيء قد يستفيد من التجارب الشخصية المتنوعة الموجودة في المناقشات عبر الإنترنت".

ويتم طرح الميزة بالفعل لعمليات بحث المحمول في الولايات المتحدة، لم تحدد جوجل متى سيكون متاحًا على نطاق أوسع، لكنها قالت إنها ستنظر في التحديثات في المستقبل، بحسب موقع Engadget.

وتضيف جوجل أيضًا ميزة جديدة إلى عمليات البحث المتعلقة بالأخبار والتي ستجعل من السهل تصفح العناوين الرئيسية الدولية المنشورة بلغات أخرى غير الإنجليزية، مع هذا التغيير ستوفر عمليات البحث المتعلقة بالأخبار أيضًا تغطية محلية ذات صلة مترجمة بواسطة جوجل.

وتستخدم الشركة مثال الزلزال الأخير في المكسيك، مع التحديث، ستعرض نتائج البحث أيضًا "أخبار من المكسيك"، والتي ستسلط الضوء على تغطية المنافذ المحلية المكتوبة في الأصل باللغة الإسبانية، ولكن تمت ترجمتها إلى الإنجليزية.

وبالطبع جوجل كروم والمتصفحات الأخرى قادرة بالفعل على ترجمة صفحات الويب، لكن جوجل تقول إنه من خلال رفع مستوى القصص من المنافذ الدولية مباشرةً في البحث، سيساعد ذلك في تقديم "وجهات نظر عالمية جديدة" حول القصص المهمة.

الميزة التي تم تصنيفها على أنها في مرحلة تجريبية في الوقت الحالي، من المتوقع أن تكون في أوائل العام المقبل، لقد بدأت بالقدرة على ترجمة العناوين والقصص من الإسبانية والفرنسية والألمانية إلى الإنجليزية، على الرغم من أن التعيين التجريبي يعني أنه من المحتمل أن تضيف جوجل المزيد من اللغات بمرور الوقت.