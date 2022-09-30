تويتر تطلق ميزة جديدة على غرار تيك توك

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت شركة "تويتر"، عن إضافة ميزة جديدة تسهل على المستخدمين مشاهدة واكتشاف مقاطع الفيديو، على غرار تطبيق تيك توك.

وأوضح موقع تك كرانش التقني أن الشركة تطلق موجز فيديو قابل للتمرير يشبه TikTok.

وفى الأيام المقبلة، سيتمكن مستخدمو نظام تشغيل iOS من النقر فوق مقطع فيديو في خلاصتهم للدخول إلى موجز الفيديو الجديد القابل للتمرير.

بمجرد الانتهاء من مشاهدة الفيديو الذي قمت بالنقر فوقه، ستتمكن من التمرير لأعلى لبدء تصفح المزيد من محتوى الفيديو.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام المدير التنفيذي لتسلا بتعديل دعواه المضادة ضد تويتر لتشمل مطالبات جديدة بناءً على إفشاء المبلغين عن رئيس الأمن السابق في شركة التواصل الاجتماعي بيتر زاتكو.

ومن بين الادعاءات الجديدة أن تويتر لم يمتثل لمرسوم الموافقة الصادر عام 2011 مع لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) فيما يتعلق بأمن بياناته وأنه لا يمتلك تراخيص ملكية فكرية مناسبة لبعض أعمال التعلم الآلي المهمة.

وزعم ماسك أن هذه المشكلات تسمح له أيضاً بالتراجع عن الصفقة تماماً، فيما الخبراء القانونيون غير مقتنعين بأن أياً من ادعاءات ماسك قوية بما يكفي للفوز بهذه القضية.

وبينما تستمر التكهنات بأن تسوية خارج المحكمة يمكن أن تحدث بين الجانبين، لا تزال القضية مقررة لمحاكمة مدتها خمسة أيام تبدأ في 17 أكتوبر المقبل.