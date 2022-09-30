شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تنسخ شورتات تيك توك مرة أخرى مع السرد الصوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يوتيوب أنه سيضيف السرد الصوتي إلى الشورتات على iOS، عبر إضافة التعليق الخاص بك أعلى مقاطع الفيديو الموجودة ببضع نقرات فقط، حسبما نقل أول مرة موقع TechCrunch.

كانت تيك توك قد قدمت هذه الميزة لفترة من الوقت، ما يعيد إلى الأذهان محاولات إنستجرام المتكررة لنسخ ميزات تيك توك الأساسية.

في السابق رفع يوتيوب أيضًا ميزة تيك توك التي تتيح لك الرد على التعليقات بالفيديو الخاص بك.

ليس من غير المألوف أن تنسخ شركات التكنولوجيا بعضها البعض - فقد اعتاد عليها فيسبوك وإنستجرام عمليًا وفقا لما نقله موقع Engadget.

لكنه يوضح أيضًا متى بدأت الشركات القائمة في الشعور بالدفاع عن منافستها الأصغر سنًا، والتي عادة ما تكون أكثر ابتكارًا.

يُحسب لموقع يوتيوب أنه يحاول فصل نفسه من خلال مشاركة أرباح الإعلانات مع منشئي الأفلام القصيرة.

قد تحظى تيك توك بشعبية كبيرة، لكن ذلك لم يؤد على مر التاريخ إلى جني الكثير من المال للمبدعين.