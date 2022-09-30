شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعرض إعلانات على محتوى مخالف للقواعد يثير أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال تويتر يواجه مشكلة في الحد من انتشار CSAM (مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال) حيث علم Insider (الاشتراك مطلوب) أن تويتر عرض إعلانات عن غير قصد على الملفات الشخصية سواء كانت تبيع أو تطلب CSAM.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى جهات التسويق، قالت الشبكة الاجتماعية إنها علقت جميع الإعلانات على الملفات الشخصية، وتحديث أنظمة الكشف الخاصة بها، وحظرت الحسابات التي انتهكت قواعدها وبدأت تحقيقًا وفقا لموقع Engadget.

وتشير رويترز إلى أن شركات كوكا كولا وديزني وإن بي سي يونيفرسال كانت من بين العلامات التجارية التي ظهرت إعلاناتها بجوار المحتوى المخالف.

قال تويتر إن التكنولوجيا الحالية قد حظرت بالفعل أكثر من 91 في المائة من الحسابات المماثلة.

وفي أحدث تقرير للشفافية، قالت الشركة إنها اتخذت إجراءات ضد 31 في المائة من الحسابات المرتبطة بـ CSAM في النصف الثاني من عام 2021.

وأكد متحدث باسم تويتر الحادث والتحقيق في بيان:" الشركة تضمن أن لديها "النماذج والعمليات والمنتجات الصحيحة" لحماية كل من المعلنين والمستخدمين.

الخبر في توقيت سيئ بالنسبة لتويتر، يأتي ذلك بعد أسابيع فقط من إعلان The Verge أن تويتر تخلى عن جهود بناء نسخة OnlyFans المستنسخة بسبب مخاوف من عدم تمكنه من التقاط CSAM وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسي.

يأتى ذلك مع استمرار أزمة الشركة حول مصير استحواذه المحتمل بقيمة 44 مليار دولار. ركز ماسك معظم اعتراضاته على التقارير الخاطئة المزعومة عن بيانات الحساب المزيفة.

كان هناك تأثير مالي فوري أيضًا، وأضافت رويترز أن الأسماء الكبيرة مثل دايسون ومازدا جمدت حملاتها التسويقية أو سحبت الإعلانات من بعض المناطق على تويتر، قد يكون المزيد قادمًا - قال كل من Coca-Cola و Disney إنهما يعتبران النشاط غير مقبول ، بينما أخبرت NBCUniversal Twitter بإزالة الإعلانات التي تم تشغيلها ضد CSAM.