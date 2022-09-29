شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه محطة ساليوت 6 ومتى عملت فى الفضاء? والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت محطة الفضاء ساليوت 6 إلى المدار في 29 سبتمبر 1977، وكانت هذه هي المحطة الفضائية الثامنة التي أطلقها الاتحاد السوفيتي في إطار برنامجه ساليوت وأول محطة فضائية من الجيل الثاني في ساليوت، وعلى عكس سابقاتها، كان ساليوت Salyut 6 قادرًة على استيعاب مهام مأهولة طويلة الأمد.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، فإنه على مدار خمس سنوات من التشغيل، زار 16 من أطقم رواد الفضاء المحطة، ولعل أطول مدة مكث فيها أي شخص كانت 185 يومًا.

وخرجت محطة الفضاء من مدارها في عام 1982 واحترقت في الغلاف الجوي للأرض، حيث كانت المحطة الفضائية الثامنة التي بناها الاتحاد لبرنامج ساليوت، كما أنه أثناء وجود رواد الفضاء على متن ساليوت 6، تمكنوا من جمع ملاحظات فلكية ودرسوا آثار رحلات الفضاء على جسم الإنسان.

وجدير بالذكر أنه كانت Salyut-7 آخر محطات سلسلة Salyut الفضائية، وأعقب ذلك وحدة من الجيل الرابع تضم ستة منافذ لرسو السفن التي أصبحت الكتلة الأساسية لمحطة الفضاء "مير".