تسريبات تصميم Galaxy S23 Ultra ليس جديدًا جدًا

تصميم Galaxy S23 Ultra تسرب كذلك بعدما تسربت صور لهاتف S23 وS23 Plus، الصور المُسربة هي غير Renders نهائية لتصميم الهواتف على أجهزة الكمبيوتر، الصور تُظهر تصميم الهاتف الذي لا يختلف كثيرًا، او لا يختلف نهائيًا عن هاتف Galaxy S22 Ultra، نفس التصميم ونفس تركيب الكاميرات بنفس الشاشة الـCurved على الجانبين قليلة الحواف، نفس التصميم المربع بشكل كبير، نفس ترتيب الكاميرات بأن كل عدسة لها مكانها الخاص بها، لا شيء جديد او لا فروقات كثيرة بين S22 Ultra وS23 Ultra، تعالى نتحدث عن هذا التصميم ونعرضه.

تصميم Galaxy S23 Ultra

الصور المُسربة تُظهر تصميم Galaxy S22 Ultra من جديد لا شيء مختلف، الكاميرات الأربعة الخلفية يظهرون بنفس الترتيب وبنفس فكرة ان كل كاميرا في اطارها الخاص او في عدستها الخاصة لا يجتمعون في إطار واحد، نفس الشاشة الامامية بثقب في الشاشة للكاميرا الامامية، نفس مكان القلم، نفس الإطار المسطح الجيد جدًا، الشاشة بها انحناء الجانبين الذي تستعمله سامسونج في هواتفها الرائدة الأعلى، الأبعاد كما يتضح سيكون الهاتف بأبعاد 163.4×78.1×8.8 ملليمتر فلازال الهاتف كبيرًا في الحجم لا تتوقع ان تحمل هاتفًا بسيطًا صغيرًا وراء كلمة Ultra، الأبعاد أكبر برقم بسيط جدًا مقارنة بالـS22 Ultra، على كل حال هذه تسريبات OneLeaks التي تعتمد على Renders من ملف CAD، هذه الـRenders لا تكون نهائية وقابلة للتعديل في أي وقت.

هذه هي آخر التسريبات التي تطول عائلة S23 الآن، غير المواصفات التي نتوقع أغلبها بشكل كامل، التسريبات الماضية كانت تشير الى شاشة QHD+ في هاتف Ultra وهو شيء متوقع، شاشة FHD+ في شاشة الهواتف العادية، قد نرى كاميرا 200MP في الـUltra بنسبة كبيرة نحن ننتظر لنعرف هذا الأمر، في الأغلب كما فعلت سامسونج العام الماضي ستفعل هذا العام ونرى اغلب نسخ العالم بمعالج Qualcomm الجديد لا بـExynos وهذا ما نتمناه أيضًا.

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