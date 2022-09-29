شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار طاولة مشى بـ 12 قدما يمكنها الذهاب إليك إذا كنت كسولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتقى مبرمج هولندي بأثاث "DIY" إلى مستوى جديد تمامًا من خلال إنشاء "طاولة مشي" ذات 12 قدمًا، حيث ابتكر "Giliam de Carpentier" طاولة ذات مظهر أنيق تتسع لـ 12 قدمًا يمكنها أن تشق طريقها إليك إذا كنت كسولًا جدًا بحيث لا يمكنك الذهاب إلى مكتبك،

غرد كاربنتير مع مقطع فيديو الأسبوع الماضي: "تبين أن طاولتي يمكنها أن تمشي في الواقع كما كنت آمل أن تكون كذلك"، وتحتوي الطاولة على محركين قام الصانع بتعديلهما باستخدام وحدات تحكم كمبيوتر"Arduino" صغيرة لتغيير مصدر الكهرباء، مما يضمن تحرك أرجل الطاولة بسلاسة وبالسرعة المرغوبة.

تستخدم الطاولة 12 من نوع "كاربنتير" من الأرجل الخاصة جدًا التي اعتمدها على "ستراندبيست"، وهو نحت ميكانيكي حيوي حركي صممه الفنان الهولندي ثيو يانسن، وتحتوي هذه الأرجل على مفصل إضافي واحد لكل رجل، مما يجعلها مستقرة وفعالة.

قال كاربنتير إن الطاولة بها محركان بدون فرش 24 فولت بتكلفة 40 دولارًا لكل منهما، وأضاف أن بناء الطاولة استغرق "ساعات أكثر من الدولارات".