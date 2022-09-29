شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من Truecaller لمستخدمى أندرويد وأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق Truecaller، وهو تطبيق شهير للإبلاغ عن البريد العشوائي ومعرفة المتصل، ميزة جديدة تقوم بفحص المكالمات، والرد على الاستفسارات الأساسية، وتُعرف هذه الميزة باسم "Truecaller Assistant"، وهي تستحوذ على الأجزاء المملة من المكالمات الهاتفية، خاصةً عندما لا ترغب في التعامل مع الرسائل غير المرغوب فيها، أو مكالمات الاحتيال، وفقاً لموقع digitartlends.

ويأتي إعلان Truecaller بعد أيام فقط من تأكيد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) أنها وافقت على اقتراح طويل الأمد لحظر النصوص الترويجية غير المرغوب فيها ردًا على عدد لا يحصى من الشكاوى، وستعمل الوكالة الفيدرالية مع مشغلي الهواتف المحمولة لتتويج هذه الرسائل غير المرغوب فيها على مستوى المنشأ، والإشارة إلى أرقام البريد العشوائي، ومحاولة تثقيف المستخدمين، ومع ذلك، فإنه يركز على النصوص ولا يقوم بعمل غير قانوني ضد مكالمات البريد العشوائي.

ومتاح لمستخدمي أندرويد و أيفون، الذين يمكنهم تفويض مسؤولية تلقي المكالمات من أرقام غير معروفة، وفقًا للشركة، ويمكن للمساعد فهم الطلبات الشفهية من المتصل بدقة 90٪، حيث يمكن للمستخدمين السماح للمساعد بالتحكم الكامل في المكالمة أو استخدام مطالبات المحادثة، إلى جانب التحدث إلى المتصل نيابة عنك، سيقوم المساعد بنسخ المحادثة حتى تتمكن من قراءتها.

يتم تخزين هذه النسخ على الهاتف ويمكن الوصول إليها فى أى وقت، عندما يقرر المستخدم التدخل، ويتم إيقاف النسخ تلقائيًا في التحديثات المستقبلية، حيث تم تعيين التطبيق للحصول على ميزة تسجيل تسمح بتسجيل المحادثات مع المساعد والمستخدم نفسه، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها في الدولتين.

ويوفر التطبيق وظائف مشابهة لما أعلنته جوجل في عام 2018، "Call Screen"، وهي ميزة حصرية لـ Pixel متوفرة فقط في مناطق محددة، تسمح لـ Google Assistant بالوصول إلى المكالمات بنفس البراعة التي يتمتع بها المساعد البشري، ولكن يتفوق Truecaller على حدوده من خلال توفير الوظائف لكل جهاز أندرويد وأيفون.

سيكون Truecaller Assistant متاحًا كميزة مدفوعة كجزء من Truecaller Premium، والذي يبدأ بسعر 3 دولارات شهريًا، وتقدم الشركة أيضًا إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 14 يومًا للمستخدمين على كلا النظامين الأساسيين للهواتف المحمولة، ستكون الخدمة متاحة في البداية في الولايات المتحدة مع دعم اللغة الإنجليزية فقط وسيتم تقديمها في النهاية في أسواق أخرى.