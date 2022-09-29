شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء العد التنازلي لأول إطلاق فضائى مدارى بريطانى رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العد التنازلي لأول إطلاق فضائي مداري بريطاني رسميًا، ومن المقرر أن تصل طائرة بوينج 747 معدلة إلى المملكة المتحدة في غضون أسابيع، حيث يستعد ميناء الفضاء كورنوال لاستضافة أول رحلة تاريخية على الأراضي البريطانية، وفي وقت مبكر من الشهر المقبل، ستقلع طائرة Cosmic Girl التابعة لشركة Virgin Orbit من نيوكواي بصاروخ يبلغ طوله 70 قدمًا ومليئًا بالأقمار الصناعية ، والذي سيتم بعد ذلك نقله إلى ارتفاعات عالية وإسقاطه للطيران إلى الفضاء.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انضمت المملكة المتحدة أخيرًا إلى سباق الفضاء بعد حوالي 70 عامًا من إنشاء برنامج الفضاء البريطاني في عام 1952.

كان الاتحاد السوفيتي بمثابة أول دولة تنفذ إطلاقًا فضائيًا ناجحًا من خلال سبوتنيك 1 في أكتوبر 1957، قبل أن تتبعها الولايات المتحدة واليابان وفرنسا والصين والهند.

كما حققت كوريا الشمالية هذا الإنجاز في عام 2012، جنبًا إلى جنب مع كوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا العام، وستكون بريطانيا الدولة الحادية عشرة التي تنفذ إطلاقًا فضائيًا على أراضيها.

سيكون Spaceport Cornwall أول مركز من هذا النوع في المملكة المتحدة يدخل الخدمة عندما يستضيف مطار Newquay المعاد استخدامه إقلاع طائرة الفضاء ليلاً، بعد انتهاء جميع الرحلات التجارية، وبمجرد نشر الأقمار الصناعية، ستوفر أجهزة استشعار تصوير عالية التقنية، مما يسمح لوزارة الدفاع (MoD) بمراقبة الأرض ومحيطاتها.