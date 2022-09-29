شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يسجل رقمًا قياسيًا بموسوعة جينيس فى أسرع سباق 100 متر آلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل روبوت ذو قدمين يُعرف باسم "كاسي" رقمًا قياسيًا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأسرع 100 متر بواسطة روبوت، وسجل كاسي الوقت التاريخي البالغ 24.73 ثانية، بدءًا من وضع الوقوف والعودة إلى هذا الوضع بعد العدو دون أي سقوط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في حين أن هذا أبطأ بأكثر من 15 ثانية من الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر للإنسان، الذي يحمله يوسين بولت في 9.58 ثانية، إلا أنه أسرع مما قد يستغرقه معظم البشر للركض بنفس المسافة.

ووصف جوناثان هيرست، أستاذ الروبوتات بولاية أوريجون، والذي قاد تطوير الروبوت، بأنه "لحظة فاصلة كبيرة"، وقال: "قد يكون هذا أول روبوت ذو قدمين يتعلم الجري، لكنه لن يكون الأخير".

يعتمد الرقم القياسي البالغ 100 متر على الإنجازات السابقة للروبوت، بما في ذلك الركض لمسافة 5 كيلومترات في عام 2021 فيما يزيد قليلاً عن 53 دقيقة.

أكمل كاسي 5 كيلو في حرم جامعة ولاية أوريجون بدون قيود وبشحن بطارية واحد، ويمتلك الروبوت ركبتين تنحني مثل النعامة ويعمل بدون كاميرات أو مستشعرات خارجية، وباستخدام التعلم الآلي للتحكم في مشيته.

قال طالب الدراسات العليا ديفين كراولي، الذي قاد جهود موسوعة جينيس: "لقد عملنا على بناء التفاهم لتحقيق هذا الرقم القياسي العالمي على مدى السنوات العديدة الماضية، حيث ركضنا مسافة 5 كيلومترات مع صعود ونزل السلالم أيضًا".

وأضاف، لطالما استخدمت مناهج التعلم الآلي للتعرف على الأنماط، مثل التعرف على الصور، ولكن إنشاء سلوكيات تحكم للروبوتات أمر جديد ومختلف.